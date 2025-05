Avtobus želel zapeljati na stadion v Srbiji, a je obtičal

Stadion v Loznici bi moral biti ponos zahodne Srbije, na prvi pogled se zdi idealen za nogometne tekme, so se razpisali Stadioni in arene . Stadion Lagator z 8000 sedišči in pokritimi tribunami, umeščenimi zelo blizu igrišču, daje vtis popolnosti, pravijo, a opozarjajo, da v resnici ni ravno tako.

Čeprav je bil odprt šele pred letom in pol, je spisek odmevnih zapletov že dolg. Med drugim je bilo igrišče že poplavljeno, ko je zapadel prvi sneg, so odpovedali grelci, nekateri navijači so imeli zaradi mrtvih kotov otežen pogled na igro. Nogometna zveza Srbije je navedene težave uspela odpraviti in stadion je dobil tudi Uefino licenco četrte kategorije za mednarodne tekme.