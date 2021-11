Sledi zaviranja ni bilo. Je voznik avtobusa zaspal za volanom?

Dan po najhujši prometni nesreči v zgodovini Bolgarije, v kateri je umrlo 46 ljudi, med njimi tudi 12 otrok, v javnost prihajajo podrobnosti in možne teorije o vzrokih za nesrečo. Ker na cesti ni bilo vidnih sledi zaviranja, obstaja velika verjetnost, da je voznik zaspal. Avtobus naj bi tudi prevažal dodatno gorivo, kar naj bi povzročilo hud požar. Najmlajši žrtvi tragedije sta štiriletna dvojčka.

Prvi rezultati preiskave tragične nesreče makedonskega avtobusa, ki se je zgodila na avtocesti Struma okoli 40 kilometrov južno od bolgarske prestolnice Sofije in v kateri je umrlo 46 ljudi, kažejo na to, da je zagorelo v sprednjem delu avtobusa, v sistemu za ogrevanje, je za BTV povedal varnostni strokovnjak mesta Pernik Vasko Pirgov. Avtobus, registriran v Severni Makedoniji, naj bi tudi prevažal zaboje z dodatnim gorivom, ki so najverjetneje pripomogli k obširnemu požaru. Še vedno sicer ni znano, ali je ta izbruhnil pred trčenjem avtobusa v zaščitno ograjo ali po njem. Avtobus naj bi po prvih podatkih peljal s hitrostjo 100 kilometrov na uro. Ker na cesti ni bilo sledi zaviranja, se zdi najverjetnejša teorija, da je voznik zaspal za volanom, poroča Jutarnji. Da je najverjetnejši vzrok za nesrečo napaka voznika ali tehnična okvara na vozilu, je sicer že včeraj povedal vodja bolgarske preiskovalne službe Borislav Sarafov. A vozilo je bilo staro le tri leta.

Najmlajši žrtvi stari le štiri leta Kot je znano, je avtobus registriralo podjetje Besa Trans, ki organizira potovanja in nakupovalni turizem v Istanbulu. V njem je bilo 53 ljudi – dva voznika in 51 potnikov, pretežno mladih, ki so se vračali z ekskurzije v Turčiji. Sedem potnikov se je rešilo tako, da so razbili okno in skočili ven, ostalih 46 je umrlo.

Do zdaj je znano, da je večina potnikov državljanov Severne Makedonije albanske narodnosti, a proces identifikacije otežuje dejstvo, da so trupla zoglenela in neprepoznavna. Portal a1on.mk. poroča, da je najstarejša žrtev stara 61 let, najmlajši žrtvi pa sta štiriletna dvojčka. Umrli so tudi njuni starši. Tudi Sarafov je opozoril, da zaradi izmaličenosti trupel ne bo mogoče takoj ugotoviti identitete žrtev. Analiza DNK bo trajala nekaj dni. "Bolgarija pričakuje, da ji bo Severna Makedonija poslala biološki material svojcev umrlih, da bomo lažje opravili identifikacijo." Čeprav je makedonski premier Zoran Zaev najprej dejal, da je med žrtvami tudi srbski državljan, je pozneje to zanikal in povedal, da je le poškodovan in v bolnišnici. Informacijo je za srbski Blic potrdil tudi veleposlanik Srbije v Bolgariji Željko Jović, ki ga je tam že obiskal. Vseh sedem preživelih so sicer odpeljali v bolnišnico Pirogov v Sofiji, njihovo stanje pa je stabilno. Utrpeli so opekline, ena oseba ima zlomljeno nogo. Med njimi je pet odraslih oseb in dve dekleti, stari sedem in 17 let. Povedali so, da so v času nesreče spali, zato ne vedo, kaj se je zgodilo. Le eden je Zaevu povedal, da je pred trčenjem v zaščitno ograjo slišal glasno eksplozijo. Prav to bo morda preiskovalcem pomagalo rešiti uganko.

icon-expand Svojci preživelih v bolnišnici v Sofiji. FOTO: AP

Tridnevno žalovanje in izrazi sožalja z vsega sveta Bolgarija sicer tako hude prometne nesreče ne pomni. Tamkajšnji mediji spominjajo na leto 1996, ko še ni bilo avtoceste in je v nesreči avtobusa umrlo 16 ljudi. Zaradi slabih cest, starega avtomobilskega parka in prehitre vožnje so sicer prometne nesreče v tej državi pogoste. Premier, ki opravlja tekoče posle, Stefan Janev, je globoko prizadet izrazil sožalje sorodnikom žrtev. "To je velika tragedija," je dejal. Zaradi nesreče je bil pretresen tudi bolgarski notranji minister Bojko Rašov, ki je dejal, da česa tako grozljivega še ni videl in da je to težko prenesti. "Zoglenela trupla ležijo na kupu drugo na drugem," je opisal razmere. Z izrazi sožalja in željami po hitrem okrevanju poškodovanih v nesreči so se odzvale številne države. Sožalje družinam in prijateljem žrtev tragične nesreče sta na Twitterju izrekla tudi slovenski predsednik Borut Pahor in slovensko zunanje ministrstvo. Pahor je obenem poslal sožalni pismi makedonskemu in bolgarskemu predsedniku. Makedonska vlada je zaradi nesreče razglasila tridnevno državno žalovanje. Na vseh vladnih stavbah visijo zastave na pol droga. Pred makedonskim veleposlaništvom v bolgarski prestolnici Sofija pa ljudje v znak sožalja polagajo cvetje.

