Avtobusni prevoznik Itabus bo Ljubljano povezal z Benetkami in Milanom

Rešitev za tiste, ki želijo iz Italije priti v Slovenijo in na Hrvaško, so železniške in avtobusne povezave z enotno vozovnico. Potniki lahko tako z vlakom potujejo do Benetk ali Trsta, nato pa pot nadaljujejo z avtobusom do Ljubljane in Zagreba, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Itabus, ki je v lasti zasebnega železniškega podjetja Italo, preučuje tudi možnost vstopa v Avstrijo. Trg skrbno preučuje, je za APA v Rimu povedal tiskovni predstavnik podjetja.

"Naše podjetje je vse bolj zasidrano v domovini, zdaj pa smo pripravljeni rasti tudi v tujini," je dejal izvršni direktor podjetja Itabus Francesco Fiore.

Itabus je italijansko zasebno podjetje za cestni potniški promet na dolge razdalje. Podjetje deluje od konca maja 2021 in povezuje dele Italije, vključno s Sicilijo. Zdaj pa se širijo tudi zunaj italijanskih meja.