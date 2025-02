Avtocestni most treščil proti tlom, umrli najmanj trije delavci

Južnokorejski uradniki so sporočili, da so v zrušenju avtocestnega mostu na gradbišču umrli najmanj trije delavci, še sedem drugih je poškodovanih. Reševalci med ruševinami iščejo žrtve, je sporočila južnokorejska nacionalna gasilska agencija.

Do kolapsa avtocestnega mostu je prišlo okoli 9.50 zjutraj po lokalnem času. Pet jeklenih nosilcev, ki so podpirali most, vsak dolg približno 50 metrov, se je drug za drugim porušilo, konstrukcija pa je treščila proti tlom, poroča New York Times.