Avtokratski voditelj Turkmenistana svojemu najljubšemu psu posvetil zlat kip

Pes, ki je turkmenistanska različica srednjeazijskega ovčarja, spada med nacionalno dediščino, voditelj Gurbanguli Berdimuhamedov pa ga je postavil za spodbujanje občutka nacionalnega ponosa, pes pa sicer velja za njegovo najljubšo pasmo. Denar za zlat kip so po poročanju medijev prispevali tamkajšnje banke, ni pa znano, koliko je stal.

Šest metrov visok zlat kip psa pasme alabai so postavili v stanovanjski soseski v prestolnici Aškabad, kjer večinoma bivajo javni uslužbenci. Kip je opremljen tudi z LED zaslonom, na katerem prikazujejo to pasmo, ob njegovi predstavitvi javnosti pa se je odvila slovesnost z bogatim programom.

Avtokratski voditelj se s psom pogosto pojavlja v državnih medijih, napisal pa je celo pesem o psu kot simbolu dosežkov in zmage ter jo predstavil članom svojega kabineta. Kot je že večkrat poudaril, so turkmenistanski predniki v konju videli sanje, v psu pa srečo.

Putin in Berdimuhamedov s psom pasme alabai.

Berdimuhamedov je sicer velik ljubitelj konj in jahanja. Med drugim je napisal knjigo in promoviral turkmenistansko vrsto konj. Leta 2013 je na prireditvi ob dnevu konj, ki je državni praznik, padel s konja tik potem, ko je prečkal ciljno črto na konjski dirki, na kateri je sicer zmagal.

A kip psa ni prva tovrstna ideja turkemnistanskega vladarja, ki je pritegnila pozornost svetovnih medijev. Leta 2015 si je postavil visok spomenik, ki ga prikazuje na konju. Pozlačen bronast kip se dviga kar 20 metrov visoko na marmornati skali. Na slovesnosti ob odkritju spomenika so v nebo spustili bele golobe in balone.

Varnostniki so takrat pohiteli na pomoč, vsem gledalcem pa so prepovedali, da bi dogodek snemali oziroma objavi posnetek. Posnetku je vseeno uspelo, na lokalnih televizijah ga sicer nikoli niso predvajali.

Berdimuhamedov si, podobno kot njegov predhodnik Saparmurat Nijazov, gradi kult osebnosti. Državo vodi od leta 2006, vlada pa eni najbolj izoliranih držav na svetu. Na volitvah leta 2017 je prejel 97 odstotka vseh glasov.

Čeprav ustava zagotavlja svobodo tiska in združevanja, praktično te svobode ni. Vlada ima popoln nadzor nad vsemi domačimi mediji in omejuje tuje publikacije. Ustava zagotavlja svobodo veroizpovedi in ne vzpostavlja državne religije, v praksi pa vlada budno spremlja vse oblike verskega izražanja.