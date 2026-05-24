Kot so sporočili tamkajšnji gasilci JVP Garešnica, so prišli na kraj nesreče, k sreči pa jim ni bilo treba posredovati, saj je osebi, ki je zletela s ceste in pristala na boku hiše, uspelo sami zlesti iz poškodovanega avotmobila. Osebi so pomagale reševalne službe, gasilci pa so zavarovali kraj nesreče in poskrbeli za vozilo.
Tujina
Avtomobil 'pristal' ob hiši
V okolici hrvaške Garešnice se je zgodila prometna nesreča. Voznik je z avtomobilom odletel s ceste in skorajda pristal na hiši. Vozilo, ki se je prevrnilo čez ograjo, se je ustavilo na dvorišču ob boku stavbe.
