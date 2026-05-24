Avtomobil 'pristal' ob hiši

Kot so sporočili tamkajšnji gasilci JVP Garešnica, so prišli na kraj nesreče, k sreči pa jim ni bilo treba posredovati, saj je osebi, ki je zletela s ceste in pristala na boku hiše, uspelo sami zlesti iz poškodovanega avotmobila. Osebi so pomagale reševalne službe, gasilci pa so zavarovali kraj nesreče in poskrbeli za vozilo.