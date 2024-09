Avtomobil trčil v Petrolovo črpalko, ena oseba umrla

Malo pred 18. uro je na avtocesti A1 na počivališču Mosor Jug pri Omišu odjeknila eksplozija. Po prvih informacijah naj bi avtomobil udaril v bencinsko črpalko. Sprožil se je požar in gasilci so ga v roku ene ure pogasili, vendar je škoda na bencinski črpalki in drugih vozilih ogromna. Več ljudi je težje poškodovanih, ena oseba pa je umrla.

Kot so očividci povedali za net.hr, naj bi vozilo znamke BMW z visoko hitrostjo zapeljalo na Petrolovo črpalko in se zaletelo v točilni avtomat. "Bilo je več vozil, valil se je gost dim," so dejali. Minister za zdravje Vili Beroš je potrdil, da so trije ljudje huje poškodovani, ena oseba pa je umrla, šlo pa naj bi ravno za voznika BMW-ja. Po neuradnih informacijah so bile tri osebe s hujšimi opeklinami prepeljane v klinični center v Splitu. Ena od njih naj bi bila v življenjski nevarnosti. Kot poroča Slobodna Dalmacija, naj bi bil eden od izgorelih avtomobilov citroen z albanskimi tablicami.

Požar je sicer pod kontrolo, je potrdil minister za notranje zadeve Davor Božinović, vendar še niso uspeli priti blizu avtomobilu, ki se je zaletel. Trenutno so na kraju nesreče gasilci. "Mislim, da je zgorelo pet vozil. Eno vozilo je namreč trčilo v že parkiran avtomobil, ki je bil priklopljen na točilni avtomat, in se odbilo v avtomobil, ki je bil priklopljen na plinsko črpalko. Prizori so bili grozljivi in zaskrbljujoči," je dejal očividec.

