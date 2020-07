Neznanec z avtomobilom v Berlinu zapeljal v skupino pešcev

Incident se je zgodil danes ob 7.20 uri na Hardenbergplatz v bližini postaje Zoologischer Garten. Po poročanju nemškega časnika Bild naj bi neznani storilec z avtomobilom, šlo naj bi za znamko Mercedes, z veliko hitrostjo zapeljal v pešce.

Sedem ljudi naj bi bilo poškodovanih, od tega trije huje. Ena oseba naj bi ostala ujeta pod avtomobilom in so jo reševalci oživljali. Okoli 17 oseb, ki so se v času napada nahajali na prizorišču, je v šoku, na pomoč so jim priskočili reševalci, poroča Bild.