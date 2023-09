Avtomobile parkirajo kar na pločnikih, tudi ko so parkirišča brezplačna

Njihova ekipa se je zvečer odpravila na vožnjo po mestu in tudi posnela razmere v Ulici kralja Tvrtka, kjer so avtomobili parkirani vzdolž ceste.

"Skoraj nemogoče je, da zgolj ena oseba pride mimo avtomobila na pločniku, kaj šele več ljudi," je sporočil njihov bralec in dodal, da so razmere podobne tudi v Ulici Alekse Šantića, kjer parkirani avtomobili preprečujejo dostop do garaž, hiš in stanovanj.

Kot navaja portal, je parkiranje v Mostarju brezplačno ob nedeljah in praznikih ter ob sobotah po 15. uri. Kljub temu pa vozniki tudi v tem času še vedno raje izberejo pločnike. Navada je železna srajca.