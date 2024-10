'Izpusti novih avtomobilov omejeni do grama natančno, a cilji so nedosegljivi'

Italija in Nemčija se sedaj trudita pridobiti podporo drugih članic EU, je ta teden v Bruslju povedal italijanski minister za industrijo Adolfo Urso. Skupina enako mislečih želi spodbuditi razmislek o ukinitvi prepovedi prodaje bencinskih in dizelskih modelov od leta 2035.

Kot glavni razlog navajajo dejstvo, da "dejanska ničelna omejitev emisij izpušnih plinov ne bo dosežena", zato nameravata Italija in Nemčija predlagati, da bi zakonodajo pregledali že na začetku prihodnjega leta in ne konec leta 2026, kot predvideva zakonodajna klavzula.

Lani so namreč na ravni EU sprejeli časovnico za zmanjševanje emisij, ki predvideva, da se bodo po letu 2035 v EU lahko prodajali le avtomobili in kombiji, ki ne bodo izpuščali nobenega CO2, kar v praksi pomeni dejansko prepoved bencinskih in dizelskih modelov. V zadnjem trenutku so prav ob zahtevi Nemčije sprejeli še klavzulo, da bi leta 2026 pregledali in preučili morebitno nadaljnjo registracijo avtomobilov, ki naj bi jih poganjala sintetična nizkoogljična goriva. S tem bi lahko zamaknili odlog prepovedi za motorje z notranjim izgorevanjem. Italija in Nemčija sedaj predlagata, da to klavzulo pregledajo še pred letom 2026.

Italijanski minister je ob tem kritičen in oster, da je evropska avtomobilska industrija propadla in napovedal, da bo v tem segmentu industrije odpuščenih več deset tisoč delavcev, če EU ne bo spremenila svoje vizije na področju avtomobilizma.