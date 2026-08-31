Avtoprevozniki znova protestirali zaradi pravil EU: 'Voznik ni migrant'

Več sto tovornjakarjev se je danes zbralo v Sarajevu, Beogradu, Podgorici in Skopju pred stavbami delegacij Evropske unije. Protesti so potekali dan pred zasedanjem Evropske komisije 1. septembra v Bruslju, kjer bodo glavna tema prav prevozniki z Zahodnega Balkana.

Države schengenskega območja, tudi Slovenija, so namreč uvedle elektronski sistem nadzora vstopa in izstopa EES, ki beleži vstope in izstope državljanov tretjih držav na zunanjih mejah schengenskega območja. Za poklicne voznike iz Bosne in Hercegovine tako kot za druge državljane tretjih držav velja omejitev največ 90 dni bivanja v katerem koli 180-dnevnem obdobju.

Avtoprevozniki zahtevajo, da se dovoljeno število dni poveča na 125 do 130 v obdobju 180 dni.

"Mi želimo le, da se, če ne drugega, število dni bivanja v Evropski uniji poveča z 90 na 125 ali 130 dni. Zakaj? Ker če smo 91. dan v težavah, kako to, da nismo v težavah 90. dan, 91. pa že smo? Želimo samo delati in voziti skozi države Evropske unije," je po poročanju Radia Slobodna Evropa dejal Zijad Šarić, predsednik upravnega odbora logističnega konzorcija BiH.