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Avtoprevozniki znova protestirali zaradi pravil EU: 'Voznik ni migrant'

Sarajevo, 31. 08. 2026 12.59 pred 2 urama 3 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Avtoprevozniki blokirali grško-makedonsko mejo

Avtoprevozniki v BiH, Srbiji, Črni gori in Severni Makedoniji so znova opozorili na neživljenjska nova pravila EU. V Sarajevu so s protestno vožnjo opozorili na nevzdržne razmere v transportnem sektorju zaradi pravila, po katerem lahko poklicni vozniki iz tretjih držav v schengenskem območju bivajo največ 90 dni v obdobju 180 dni. Zahtevajo, da se dovoljeno število dni poveča na najmanj 125, sicer napovedujejo blokade mejnih prehodov.

Več sto tovornjakarjev se je danes zbralo v Sarajevu, Beogradu, Podgorici in Skopju pred stavbami delegacij Evropske unije. Protesti so potekali dan pred zasedanjem Evropske komisije 1. septembra v Bruslju, kjer bodo glavna tema prav prevozniki z Zahodnega Balkana.

Države schengenskega območja, tudi Slovenija, so namreč uvedle elektronski sistem nadzora vstopa in izstopa EES, ki beleži vstope in izstope državljanov tretjih držav na zunanjih mejah schengenskega območja. Za poklicne voznike iz Bosne in Hercegovine tako kot za druge državljane tretjih držav velja omejitev največ 90 dni bivanja v katerem koli 180-dnevnem obdobju.

Avtoprevozniki zahtevajo, da se dovoljeno število dni poveča na 125 do 130 v obdobju 180 dni.

"Mi želimo le, da se, če ne drugega, število dni bivanja v Evropski uniji poveča z 90 na 125 ali 130 dni. Zakaj? Ker če smo 91. dan v težavah, kako to, da nismo v težavah 90. dan, 91. pa že smo? Želimo samo delati in voziti skozi države Evropske unije," je po poročanju Radia Slobodna Evropa dejal Zijad Šarić, predsednik upravnega odbora logističnega konzorcija BiH.

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Ker njihove zahteve niso bile izpolnjene, je konzorcij Logistika BiH danes v Sarajevu organiziral protestno vožnjo od poslopja parlamenta BiH do sedeža delegacije Evropske unije v BiH, poroča sarajevski portal Klix.

V konzorciju, ki združuje prevozniška podjetja v državi, trdijo, da voznike iz BiH ob prekoračitvi dovoljenega časa bivanja obravnavajo kot nezakonite migrante. Po njihovih navedbah se vozniki počutijo prevarane, v preteklih mesecih pa niso protestirali, ker jim je Evropska komisija obljubila uvedbo posebnih vizumov, kar pa se ni zgodilo. "Voznik ni migrant. Voznik je delavec," so med drugim na transparentih sporočali protestniki. 

Minister za promet in komunikacije Bosne in Hercegovine Edin Forto je pred protestom napovedal, da bo podprl zahtevo poklicnih voznikov. Njegovo ministrstvo je Evropsko komisijo pozvalo, naj v okviru obstoječega pravnega okvira preuči izvedbene ukrepe ali smernice, ki bi omogočile prožnejšo uporabo pravila 90/180 dni za poklicne voznike, ne da bi bilo treba spreminjati veljavno zakonodajo Evropske unije.

"Naraščajoče število primerov zavrnitve vstopa, pridržanja in deportacije poklicnih voznikov zaradi uporabe pravila 90/180 dni ni več le problem za prometni sektor. Neposredno ogrožajo poslovanje podjetij, mednarodno trgovino in dobavne verige, ki povezujejo Bosno in Hercegovino ter Evropsko unijo," je zapisal v izjavi.

Avtoprevozniki so danes protestirali tudi v Črni gori, Srbiji in Severni Makedoniji. "Skrajni čas je, da se reši problem ravnanja s profesionalnimi vozniki pri prečkanju mej Evropske unije," je za RTV Črne gore dejal predsednik Združenja prevoznikov Črne gore Đorđije Lješnjak.

"Vsak dan imamo voznike, ki jih vračajo z meje, aretirajo, deportirajo, obravnavajo jih kot največje kriminalce. Tega ne moremo več prenašati," je dejal Lješnjak.

Če njihove zahteve ne bodo izpolnjene, so avtoprevozniki za 14. september napovedali blokado mejnih prehodov v BiH, Srbiji, Črni gori in Severni Makedoniji ter prevoza blaga proti EU.

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