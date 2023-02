Avtor fotografije: Oče je želel, da svet vidi njegovo žalost – in žalost naroda

Mesut Hancer je v ledenem mrazu sedel na kupu razbitih opek, ki so bile nekoč njegov dom, in prevzet od žalosti strmel v prazno. Njegova hči Irmak je bila mrtva. Ni hotel izpustiti njene roke, božal je prste na žimnici, na kateri je 15-letna deklica spala, ko so se v ponedeljek še pred zoro prvič stresla turška tla.

Reševalnih ekip še ni bilo. Preživeli so se mrzlično prebijali skozi ruševine svojih domov in iskali družinske člane. O izgubljenih življenjih so pričala raztrgana oblačila in igrače. Za deklico Irmak, eno od 20.000, ki so umrli v najmočnejšem potresu, ki je prizadel Turčijo in Sirijo v skoraj stoletju, je bilo prepozno.

Adem Altan, fotograf agencije AFP, ki je na prizorišče prihitel iz Ankare, ni mogel odvrniti pogleda od tiho žalujočega očeta. Svoj fotoaparat je usmeril vanj z razdalje 60 metrov. Bil je zelo ganljiv trenutek. Toda namesto, da bi ga oče odgnal, ga je poklical k sebi. "Fotografirajte mojega otroka," mu je dejal s tihim, tresočim glasom.