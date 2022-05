Avtorica knjige 'Kako umoriti svojega moža' spoznana za krivo umora moža

Toda preiskovalci so se dokopali do videoposnetka nadzornih kamer, ki razkriva, kako se je v času njegovega umora s svojim starim enoprostorcem peljala do kulinaričnega inštituta in nazaj. Sama trdi, da se tega časovnega obdobja ne spominja. Njena prisotnost v bližini kulinarične šole na dan smrti njenega moža naj bi bila zgolj naključje, verjetno je parkirala na tem območju, da bi pisala, je ugibala na sodišču.

2. junija 2018 zjutraj je 63-letni kuharski mojster Daniel Brophy odšel na kulinarični inštitut Oregon na jugozahodu Portlanda, kjer je poučeval. Študentje, ki so prišli za njim, so njegovo truplo našli na tleh kuhinje. Ustrelili so ga dvakrat. Kriminalisti, ki so njegovo ženo Nancy obvestili o tem, da je njen mož mrtev, so jo povprašali o podrobnostih tega jutra. Povedala jim je, da je njen mož zgodaj vstal, nahranil piščance in peljal pse na sprehod. Ona se je zbudila, ko je prišel gor pod tuš. Ocenila je, da je nekaj po 7. uri zjutraj odšel v službo.

Morilskega orožja nikoli niso našli

Tožilci so primer proti Brophyjevi gradili na vrsti posrednih dokazov, s katerimi so jo poskušali prikazati kot dvolično soprogo, ki je več mesecev tiho načrtovala popoln zločin. O tem, s kakšnimi tehnikami ga izvesti, je celo napisala knjigo z naslovom "How to murder your husband!" (Kako umoriti svojega moža). "Pištole so glasne in umazane, zanje potrebujete nekaj znanja. Noži so zelo osebni, morate se mu približati, kri vsepovsod, fuj ..." je med drugim zapisala.

Pištole, s katero je bil ubit njen mož, niso nikoli našli, je pa ona imela isto znamko in isti model. Tožilci so razkrili, da si je v mesecih pred umorom priskrbela komponente, s pomočjo katerih je mogoče sestaviti pištolo, nato pa je na eBayu ločeno kupila še dodaten drsnik za pištolo in cev. Trdili so, da je zamenjala cev pištole, ki jo je uporabila pri streljanju, staro pa zavrgla. Po besedah tožilcev je svojega moža ustrelila na njegovem delovnem mestu, kjer ni bilo kamer ali prič, z namenom, da bi pobrala denar iz njegovega življenjskega zavarovanja.

"Imela je načrt. Imela je priložnost izvesti ta umor. Bila je edina oseba, ki je imela motiv!" je v zaključnih besedah dejal Shawn Overstreet, namestnik okrožnega državnega tožilca. Priznal je, da njihov primer temelji na posrednih dokazih, porota pa mora "združiti koščke uganke", da bi prišla do zaključka. "Nancy je edina oseba, ki bi lahko zagrešila ta zločin," je še dejal.

Ona trdi, da je orožje kupila zaradi raziskav za knjige

Brophyjeva, ki je v priporu od aretacije septembra 2018, se je branila, da je pištolo kupila zaradi lastne zaščite, kar je njen mož vedel in tudi odobraval, ostale komponente orožja pa je kupila zaradi raziskav pri pisanju svojih romanov. O tem je bil njen mož prav tako obveščen.

Ob pomoči svojih zagovornikov je zagotavljala, da sta bila z možem srečno poročena, da sta v prihodnosti načrtovala potovanja, tožilstvo pa primer proti njej gradi zgolj na "sumih" in "ugibanjih". "Ljubezen med Nancy in Danom Brophyjem ni bila zgolj možna. To je bilo še najbolje dokazano dejstvo v tem sojenju," je v zaključnih besedah ​​dejal njen zagovornik Kris Winemiller.

Obramba je namigovala tudi, da je umor morda zagrešil brezdomec, ki je Daniela poskušal oropati. Na sojenju so prikazali posnetek moškega, ki se je skrival pred policisti in gledal v svojo torbo. Preiskovalci moškega niso mogli identificirati.

Finančne težave: je morila, da bi pobrala denar od zavarovanj?

Čeprav so tudi njuni prijatelji in družinski člani pričali, da imata Brophyjeva že 25 let trden zakon, je imela po mnenju tožilstva pravzaprav velik motiv za umor svojega moža. Predstavili so dokaze, da je bil par v finančnih težavah, ona pa bi v primeru njegove smrti lahko pobrala zneske iz zavarovalnih polic v vrednosti več sto tisoč dolarjev. Nasprotno so Brophyjeva in njeni odvetniki trdili, da zavarovalne police niso nič neobičajnega in da ona tudi ni bila upravičena do vsega denarja.

Tožilcem je bilo na sojenju sicer prepovedano omenjati njen roman, a so ti vseeno zaslišanje zaključili z njenimi besedami iz knjige: "Če obstaja ena stvar, ki jo vemo o umoru – je to to, da ga je sposoben izvesti kdorkoli?" Sama namreč v romanu trdi, da v to "absolutno" verjame. Po njenem mnenju lahko ljudje ubijajo, če so stisnjeni v kot, da bi koga zaščitili ali v besu.

"Moj urednik bi se zasmejal in mi rekel: Mislim, da se moraš bolj potruditi pri tej zgodbi. V njej zeva velika luknja!" pa je o primeru, če bi se tako zgodil v njeni knjigi, dejala sama. Izrek sodbe bo 13. junija.