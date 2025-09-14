Svetli način
Tujina

Pisateljica psiholoških trilerjev roman pisala pred očmi javnosti

Guidlford, 14. 09. 2025 19.30 | Posodobljeno pred 1 uro

L.M.
Britanska pisateljica psiholoških trilerjev Kathryn Croft je svoj najnovejši roman ustvarjala na zanimiv način, sedem dni je pisala v kotičku neodvisne knjigarne Paper Moon v Guildfordu. Medtem je javnost njen proces spremljala prek prenosa v živo.

Kathryn Croft je med 1. in 7. septembrom vsak dan pisala po osem ur, skupaj je napisala kar 50.000 besed, kar je osnutek njenega 20. romana. Čeprav si je kot cilj zastavila 80.000 besed, je izkušnjo opisala kot "najbolj neverjetno, a hkrati najtežjo stvar", ki jo je kadarkoli naredila, poroča BBC.

To delo, ki še nima naslova, pripoveduje zgodbo o ženski, ki poskuša očistiti svoje ime, potem ko izve, da je bil moški, s katerim bi se morala srečati na zmenku, zaboden do smrti. "Ko sem napisala besedi the end, sem vedela, da je bilo vse vredno. To sta najboljši dve besedi, ki ju lahko napišeš," je povedala za BBC Radio Surrey.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav je Croftova vajena vsakodnevnega pisanja okoli 2000 besed, je za dosego zastavljenega cilja morala svoje delo močno pospešiti. V enem dnevu je celo dosegla 10.000 besed. "Ugotovila sem, da je 2000 besed pravzaprav mačji kašelj," je priznala.

Avtorica za BBC poudarja, da ji ni bila pomembna le količina, temveč tudi kakovost: "Pomembne so mi besede, ki jih napišem. Nisem želela napisati kar koli, zato sem zaostajala. A za prvi osnutek je 50.000 besed zelo dober rezultat."

Izrael: Sanchez je izrekel grožnjo. Izraelski veleposlanik poklican na pogovor

KOMENTARJI (2)

Veščec
14. 09. 2025 20.40
Nekaj novega tut za našo Tinco.o čem bo pa pisala,je pa njena skrb
ODGOVORI
0 0
ata_jez
14. 09. 2025 19.51
-1
Naslednja stopnja - vsak, ki spremlja online, lahko napiše vrstico. 😁 V Slogi je kino! 😁
ODGOVORI
0 1
