Pisateljica psiholoških trilerjev roman pisala pred očmi javnosti

Kathryn Croft je med 1. in 7. septembrom vsak dan pisala po osem ur, skupaj je napisala kar 50.000 besed, kar je osnutek njenega 20. romana. Čeprav si je kot cilj zastavila 80.000 besed, je izkušnjo opisala kot "najbolj neverjetno, a hkrati najtežjo stvar", ki jo je kadarkoli naredila, poroča BBC.

To delo, ki še nima naslova, pripoveduje zgodbo o ženski, ki poskuša očistiti svoje ime, potem ko izve, da je bil moški, s katerim bi se morala srečati na zmenku, zaboden do smrti. "Ko sem napisala besedi the end, sem vedela, da je bilo vse vredno. To sta najboljši dve besedi, ki ju lahko napišeš," je povedala za BBC Radio Surrey.