Pisateljica psiholoških trilerjev roman pisala pred očmi javnosti

Kathryn Croft je med 1. in 7. septembrom vsak dan pisala po osem ur, skupaj je napisala kar 50.000 besed, kar je osnutek njenega 20. romana. Čeprav si je kot cilj zastavila 80.000 besed, je izkušnjo opisala kot "najbolj neverjetno, a hkrati najtežjo stvar", ki jo je kadarkoli naredila, poroča BBC.
To delo, ki še nima naslova, pripoveduje zgodbo o ženski, ki poskuša očistiti svoje ime, potem ko izve, da je bil moški, s katerim bi se morala srečati na zmenku, zaboden do smrti. "Ko sem napisala besedi the end, sem vedela, da je bilo vse vredno. To sta najboljši dve besedi, ki ju lahko napišeš," je povedala za BBC Radio Surrey.
Čeprav je Croftova vajena vsakodnevnega pisanja okoli 2000 besed, je za dosego zastavljenega cilja morala svoje delo močno pospešiti. V enem dnevu je celo dosegla 10.000 besed. "Ugotovila sem, da je 2000 besed pravzaprav mačji kašelj," je priznala.
Avtorica za BBC poudarja, da ji ni bila pomembna le količina, temveč tudi kakovost: "Pomembne so mi besede, ki jih napišem. Nisem želela napisati kar koli, zato sem zaostajala. A za prvi osnutek je 50.000 besed zelo dober rezultat."
