Aya naposled le v rokah strica in tete, poimenovala sta jo po pokojni mami

Med ruševinami sirske stavbe rojena dojenčica Aya je prispela v roke preživelih sorodnikov. Posvojila sta jo teta in stric ter ji ob tem nadela ime Afraa. Dojenčica je tako podedovala ime svoje pokojne mame, ki ji je življenje dala kmalu po potresu. "Ne glede na to, v kako težkem položaju smo, je Afrino mesto med nami," sta jasna njena stric in teta, ki se jima je sicer tri dni po potresu rodila tudi lastna hčerka.

icon-expand Deklica Afraa v rokah strica FOTO: AP

Dojenčica Aya je postala ena izmed najprepoznavnejših obrazov tragedije v Turčiji in Siriji. Kmalu po potresu se je namreč rodila med ruševinami stavbe v Siriji, ki so njeni mami vzele življenje. Po tem, ko je njena zgodba prišla v javnost, se je za Ayino posvojitev javilo na tisoče ljudi, a oblasti so ugotovile, da ima dojenčica v Siriji še žive sorodnike. Iz bolnišnice so jo po poročanju BBC odpustili, ko je test DNK potrdil krvno sorodnost z njeno teto.

Mala Aya je bila, ko so jo potegnili iz ruševin, s popkovino še vedno povezana z materjo. V bolnišnico je prispela z ranami in modricami, bila pa je tudi podhlajena, komaj je dihala. A že dan po začetku zdravljenja se je njeno zdravje izboljšalo. Iz bolnišnice je v roke sorodnikov po besedah zdravnikov tako zdaj prišla zdrava. Kmalu po tem, ko so reševalci dojenčico potegnili izpod porušene stavbe, so jo poimenovali Aya, kar v arabščini pomeni čudež. A njena stric in teta sta se odločila, da ji ime nadeneta po pokojni mami Afri. "Afraa je postala eden mojih otrok. Med njimi ne bom delal razlik," je za AP News dejal njen stric Khalil al-Sawadi.

icon-expand Dojenčica Aya podedovala ime svoje pokojne mame FOTO: AP