Azbest s Titovega Galeba skladiščijo v Zadru, v mestu ogorčeni

Prebivalci Zadra so ogorčeni. V mesto so namreč pripeljali 78 ton odpadkov s Titove ladje Galeb, ki jo prenavljajo na Reki. Odpadke z ladje, ki je razglašena za kulturno dediščino, naj bi po zagotovilih deponije in inšpekcije skladiščili v skladu z zakoni. Prebivalci mesta pa so sedaj zaskrbljeni za svoje zdravje in napovedujejo protest.

"Zaskrbljen sem za svojega otroka, za svojo družino in zahtevam odgovore, ki jih še nismo dobili," je povedal mestni svetnik Mate Lukić. Na lokacijo, kjer domnevno nepravilno skladiščijo azbest s Titove ladje, so se odpravile tudi hrvaške novinarske ekipe. Prokurist podjetja Odlagalište sirovina Miho Zrnić Marinović je za Dnevnik.hr povedal, da podjetje z azbestom postopa po pravilih ter da ni nobene možnosti, da bi se snov lahko širila v okolju. Zagotovil je, da je njihovo podjetje zgolj posrednik v poslu, odpad pa so prevzeli od podjetja iz Reke. Čez 60 dni naj bi snov tudi odpeljali iz Zadra. "Azbest bomo premestili na deponije, ki sicer tudi sprejemajo azbestni odpad. Gre za podjetja iz Hrvaške in tujine. Kam točno bo premeščen odpade pa je odvisno od odkupne cene," je dejal. icon-expand FOTO: dnevnik.hr icon-chevron-left icon-chevron-right Obisk inšpekcije in protest občanov Zrnić Marinović je povedal, da sta jih obiskali dve inšpekciji, ki sta ugotovili, da je azbest skladiščen po predpisih. To so za Dnevnik.hr potrdili tudi pri državnem inšpektoratu, ki ni odkril nepravilnosti. Na nevarnost odpadkov pa opozarjajo v zadrski civilnih iniciativah. "Po zadnjih podatkih zaradi azbesta letno umre nekaj več kot 100 ljudi letno. Azbest ni nevaren, dokler ne vdihnete enega delca. Ta je lahko smrtno nevarna, manifestira pa se tudi čez 25 do 35 let," je povedala Nenad Maljković, predsednik združenja Moj otok. Tako člani in podporniki več mestnih iniciativ napovedujejo protest v soboto. "V našem kraju si ne želimo nevarnega odpada. Ta primer nam je odprl oči. Ne vem, kdo je dovolil, da se je znašel v našem mestu," je povedal Tome Stanić iz Iniciative Sinjoretovo. "Bojimo se bolezni. V okolici živi 4000 prebivalcev. Bojimo se, da bi zboleli naši otroci. Do sedaj sploh vedeli nismo, da so v bližini odlagali nevarne odpadke." icon-expand Galeb FOTO: POP TV Muzej, gostinski obrat, kino in prostor za delavnice Medtem pa se na Reki nadaljuje prenova ladje. Kot je doslej znano, bo prenovljena ladja namenjena več dejavnostim.Osrednja ponudba na 4500 kvadratnih metrov velike površine bo seveda muzej, v katerem si bodo lahko obiskovalci ogledali zgodovino mesta in mnenjavo režimov v njem. V preostalih prostorih pa bodo začeli obratovati prostori za delavnice, tribune, restavracija, gledališče in kino.