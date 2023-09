Azerbajdžan aretiral nekdanjega premierja armenskih separatistov

Ruben Vardanjan je bil na čelu vlade Artsaka med novembrom 2022 in februarjem 2023. Za njegovo izpustitev se je zavzela njegova žena Veronika Zonabend, ki je zapisala, da je "Ruben zadnjih deset mesecev stal z ljudmi Artsaka in skupaj z njimi trpel med blokado in njihovim bojem za preživetje".

Azerbajdžanska mejna policija je sporočila, da so ga odpeljali v prestolnico Baku in ga predali državnim agencijam. Po nekaterih poročili, naj bi Azerbajdžan izvajal zelo rigorozen nadzor in preverbe etničnih Armencev na mejnih prehodih. Kot trdijo v Azerbajdžanu, med begunci iščejo osumljene za vojne zločine. V Bakuju obljubljajo, da bodo za tiste, ki so odložili orožje omogočili amnestijo, kar pa ne velja za tiste, ki naj bi zagrešili vojne zločine.