Azerbajdžan se je opravičil za sestrelitev ruskega helikopterja

Rusko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da je helikopter zadel prenosni sistem zračne obrambe v bližini meje z Azerbajdžanom. Tretji član posadke je ranjen in so ga že evakuirali. Azerbajdžan je že prevzel odgovornost za sestrelitev helikopterja in se je Rusiji opravičil za nenamerno sestrelitev.