Azerbajdžanski predsednik: na letalo je bilo streljano iz tal

Alijev je v pogovoru za azerbajdžansko državno televizijo AzTV dejal, da so na letalo družbe Azerbaijan Airlines, ki je sredi tedna strmoglavilo na zahodu Kazahstana, streljali z ruskega ozemlja.

Dodal je, da je bilo letalo s 67 ljudmi na krovu zadeto "po nesreči" in da ne more biti govora o namernem terorističnem dejanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Alijev je ob tem Rusijo pozval, naj prizna krivdo za nesrečo in se opraviči Azerbajdžanu. Moskvi je tudi očital, da so nekateri ruski krogi v prvih dneh skušali prikriti vzrok strmoglavljenja, v javnosti pa da so se pojavile različne absurdne teorije.