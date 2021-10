Azija odpira vrata za potnike iz držav z majhnim tveganjem

Junija je Malezijo dosegla zelo nalezljiva različica delta. Kljub popolnemu zaprtju države so poleti zabeležili več sto tisoč primerov na dan. Ljudje so ostajali doma, javne ustanove so bile zaprte, oblasti so uvedle prepoved zbiranja. Zaradi nestrinjanja z vladnimi strategijami so izbruhnili protesti. Zaradi nemirov je odstopil takratni malezijski premier Muhidin Jasin, napovedi novega premierja Jakoba pa prestavljajo odmik od preteklih malezijskih strategij. V Maleziji je polno precepljenih 66 odstotkov prebivalcev, kar predstavlja 32 milijonov ljudi. "Moramo se navaditi na življenje s covidom, ker ga ne bo mogoče v celoti odpraviti," je na novinarski konferenci povedal premier. Če se bodo okužbe širile, Malezija ne bo na široko odpirala vrat. Zdaj, ko je Malezija sprostila ukrepe, lahko polno cepljeni Malezijci potujejo v tujino brez dovoljenja pristojnih organov. Pred odpravo omejitev so bila potovanja omejena na poslovna potovanja in poti zaradi nujnih razlogov. Zdaj bodo opravljene tudi omejitve potovanj znotraj države, kar bo omogočilo potovanje po 13 malezijskih zveznih državah. Za domače turiste je od sredine septembra spet odprto otočje Langkavi, pomembna počitniška destinacija. Za mednarodne potnike je država še vedno zaprta, oblasti pa si prizadevajo, da bi se kmalu odprla za tuje turiste.

Tajska, Indonezija in Vietnam vabijo tuje turiste

Tajska bo do 1. novembra odpravila karanteno za polno cepljene potnike iz najmanj desetih držav z majhnim tveganjem. Premier Prajut Čan Oča je priznal, da odprtje prinaša določeno tveganje, obenem pa predstavlja ključni korak za oživitev propadlega turističnega sektorja, ki je bil leta 2020 oškodovan za dobrih 43 milijard evrov. Med drugimi lahko na Tajsko potujejo turisti iz Velike Britanije, Kitajske, Nemčije in ZDA. Država od julija beleži več kot 10.000 primerov okužbe na dan, v celoti pa je cepljenih le 33 odstotkov prebivalcev. Z decembrom bodo na Tajskem spet dovoljene prireditve in prodaja alkohola. S 1. decembrom se bo seznam varnih držav, katerih prebivalci lahko pridejo na Tajsko, podaljšal. Potniki, ki bodo pripotovali na Tajsko, bodo morali ob prihodu predložiti negativen test na novi koronavirus in se tam znova testirati. Po negativnem drugem testu lahko obiskovalci iz varnih držav prosto potujejo po Tajski. Vlada dodaja, da bo ob morebitnem porastu okužb ali pojavu zelo nalezljivega seva znova uvedla ukrepe, strokovnjaki pa že opozarjajo, da odprtje Tajske predstavlja novo covidno grožnjo.