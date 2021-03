Azijska skupnost v ZDA: Za pokol v Atlanti ne izključujejo rasnega motiva

21-letni Long je obtožen umora osmih ljudi v masažnih salonih v Atlanti in okrožju Cheeroke v zvezni državi Georgia. Oblasti še ne morejo potrditi, ali je bil napad, v katerem je bilo ubitih šest azijskih žensk, rasno motiviran. Šerif okrožja Cherokee Frank Reynolds je za strelski pohod dejal, da je osumljenec "zasvojen s spolnostjo" . Vendar so se strahovi med azijskimi Američani povečali zaradi pospešenega sovražnega govora nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa , ki je novi koronavirus označil za "kitajski virus", in posledičnih rasnih napadov . Tudi oblasti ne izključujejo možnosti, da so napade vsaj deloma sprožili rasni motivi, uperjeni proti Azijcem.

Voditelji azijsko-ameriških skupnosti so dan po streljanju v treh masažnih salonih izrazili zaskrbljenost nad diskriminacijo in nadlegovanjem, v katerih so se njihove skupnosti znašle tudi že v preteklosti. Tudi FBI in druge policijske enote se spopadajo s kritikami, da niso naredili dovolj, da bi omejili zločine iz rasnega sovraštva.

"Motiva še ne poznamo, vemo pa, da azijsko-ameriška skupnost čuti velike bolečine," je dejal predsednik Joe Biden. "Napadi se morajo ustaviti," je poudaril. Center za preučevanje sovraštva in ekstremizma je pred kratkim poročal, da so se zločini iz sovraštva nad Američani azijskega rodu v 16 največjih ameriških mestih od leta 2019 do 2020 povečali za 149 odstotkov. V tem obdobju so se zločini iz sovraštva na splošno zmanjšali za sedem odstotkov.

"Šest azijsko-ameriških žensk mora umreti v enem dnevu, da ljudje postanejo pozorni na rasizem,"je za Guardian dejala direktorica Nacionalnega azijskega pacifiško-ameriškega ženskega foruma (NAPAWF)Sung Yeon Choimorrow. "Evidenca zločinov iz sovraštva do azijskih Američanov je tako nizka, ker oblasti niso pripravljene sprejeti, da smo zaradi svoje rase diskriminirani in nadlegovani."

Zadnji podatki o zločinih iz sovraštva, ki jih je zbral FBI, kažejo, da so v letu 2019 identificirali 4930 žrtev rasnega ali narodnostnega nasilja.

Na novinarski konferenci so v sredo policisti dejali, da je 21-letni Long iz Woodstocka priznal streljanje v Georgii in dejal, da je zanikal, da je napad bil rasno motiviran. "Storilec ima očitne težave, saj meni, da je odvisen od spolnosti in te lokacije vidi kot skušnjavo, ki jo je želel odpraviti," je povedal policijski načelnik Jay Baker in dodal, da je imel ob prijetju pri sebi 9-milimetrsko pištolo. Aretaciji se ni upiral.