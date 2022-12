Azijskega 'El Chapa' bodo predali Avstraliji

Avstralija je zahtevala njegovo izročitev že dve leti nazaj, obtožujejo ga namreč prekrškov od leta 2012 do 2013, ko naj bi v državo pretihotapil metamfetamin v vrednosti okoli 2,8 milijona evrov. V njegovem domu v Melbournu so našli okoli 4 milijone evrov, dizajnerske torbice in rumen lamborghini. Zaradi obsega njegovih kriminalnih dejanj se ga je prijel vzdevek "El Chapo".

Mamilarska združba Sam Gor Syndicate je vodilna na trgu tihotapljenja nezakonitih drog po vsej Aziji, kraljuje pa ji Azijec Tse Či Lop . Združba naj bi bila odgovorna za približno 70 odstotkov vseh mamil, ki pridejo v Avstralijo, poroča BBC . V paketkih čaja so tihotapili ogromne količine drog, predvsem metamfetamina, pa tudi heroina in ketamina.

Tseja je avstralska policija iskala več kot desetletje, lani pa ga je Interpol pridržal na amsterdamskem letališču Schipol, ko se je poskušal vkrcati na letalo. Tse zanika obtožbe in trdi, da so njegovo aretacijo organizirale avstralske oblasti. Avstralska policija naj bi po njegovem nezakonito poskrbela za njegov izgon iz Tajvana, kjer se je nahajal, preden so ga aretirali. Tse je pred tem živel še v Macau, Hongkongu in Tajvanu.

To sicer ni njegovo prvo srečanje s policijo, pred nekaj leti je preživel devet let v zaporu, potem ko so ga v 90. letih prejšnjega stoletja aretirali zaradi preprodaje mamil v ZDA.

Prizadevanje za njegovo aretacijo je dobilo ime operacija Kungur, vključevalo pa je približno 20 policijskih enot iz azijskih držav.