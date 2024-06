Azov bo znova operativen, ZDA odpravile prepoved zagotavljanja orožja

Združene države Amerike so odpravile prepoved zagotavljanja orožja in usposabljanja brigade Azov, sporne ukrajinske vojaške enote, ki je imela osrednjo vlogo pri obrambi jugovzhodnega mesta Mariupol leta 2022. Po besedah ameriškega zunanjega ministrstva je bil namreč opravljen "temeljit pregled enote" in ni bilo ugotovljenih nobenih dokazov o kršitvah človekovih pravic.

V Washingtonu strogo poudarjajo, da se sedanja enota razlikuje od prostovoljne milice, ki je bila ustanovljena leta 2014 in je večinoma v svojih vrstah imela borce iz skrajno desničarskih krogov. ZDA so jim namreč prepovedale uporabo orožja, ravno zaradi neonacistične ideologije nekaterih ustanoviteljev brigade Azov, piše Al Jazeera. "To je novo poglavje v zgodovini naše brigade," so v Azovu komentirali odločitev ZDA. "Pridobitev zahodnega orožja in usposabljanja iz ZDA ne bo le povečala bojne sposobnosti Azova, temveč bo, kar je najpomembneje, prispevala k ohranjanju življenj in zdravja."

Pripadniki brigade Azov FOTO: AP icon-expand

Brigada Azov, ki je bila vključena v ukrajinsko nacionalno gardo kot 12. brigada specialnih sil, je ena najučinkovitejših in najbolj priljubljenih bojnih enot v državi, njeni sedanji pripadniki pa zavračajo obtožbe o ekstremizmu in kakršnih koli povezavah s skrajno desničarskimi gibanji. Prvotna milica je bila razpuščena leta 2015, po Mariupolu leta 2022 pa so v Washingtonu opozarjali na njihovo "junaško vlogo". Odprava te prepovedi bo verjetno okrepila bojne zmogljivosti brigade, ravno v zahtevnem času med vojno proti Rusiji, ko se Ukrajina spopada z nenehnim pomanjkanjem tako streliva kot tudi vojakov. Enote Azova so sicer igrale ključno vlogo pri obrambi Mariupola, saj so se več tednov zadrževali v obsežni jeklarni tega črnomorskega pristaniškega mesta, kljub temu, da jim je primanjkovalo streliva in so jih ruske sile neusmiljeno napadale. Mesto je maja 2022 padlo v roke Rusiji, vendar so brigade Azova razglasili za junake, postali so simbol ukrajinskega odpora proti ruski agresiji.

