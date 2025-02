Med kamni našla izjemno redkega mavričnega morskega polža

Za barvnega polža so značilni različni odtenki vijolične in rumene barve, po nenavadno zvitem trupu ima tudi več belih majhnih lis. Zraste do okoli dveh centimetrov, prehranjuje pa se z morskimi algami.

Pisan morski polž se sicer običajno nahaja v toplem morju ob obalah Francije, Španije in Portugalske, veliko redkeje se pojavi v vodah Velike Britanije.

Posnetek barvnega morskega polža je na Instagramu Maggsove zabeležil že več kot 1,4 milijona ogledov. "Po dveh urah sem že skoraj obupala, nato pa sem obrnila zadnji kamen in našla tega čarobnega palčka," je zapisala ob videoposnetku.