Baerbock: Putin se mora spremeniti za 360 stopinj. Rusi: Mojstrica geometrije

" Putin se lahko jutri odloči, da bo spremenil smer za 360 stopinj. Če tega ne stori, se ne more nič spremeniti. Ukrajini bomo stali ob strani, dokler ne bo spet imela svobode in miru, " je dejala po poročanju Deutsche Welle .

Njen odgovor je pritegnil pozornost nekdanjega ruskega predsednika in podpredsednika ruskega sveta za nacionalno varnost Dmitrija Medvedjeva , ki jo je označil za mojstrico geometrije. " Zelo zabavno je, da tako nevedni ljudje vodijo Evropo. Annalena Baerbock pravi, da bi bila vesela, če bi Moskva spremenila svoje stališče za 360 stopinj. To pomeni, da ostane enako. Mojstrica geometrije, brez dvoma. Vztrajamo pri svojem stališču, " je zapisal.

To sicer ni prvi takšen spodrsljaj nemške ministrice. Januarja je na primer izjavila, da obstajajo države "na stotine tisoč kilometrov stran od Nemčije", medtem ko je obseg Zemlje 40.075 kilometrov.

Oktobra lani pa je dejala, da morajo podrobno analizirati različne metode te vojne, saj "to ni vojna, v kateri so samo tanki, kot so bili v 19. stoletju, pač pa gre za hibridno vojno". Prvi tanki so bili nared za bojevanje junija 1916.