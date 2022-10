Baerbockova napovedala oblikovanje skupnega trga držav Zahodnega Balkana

Gostiteljica srečanja je na novinarski konferenci zato čestitala državam, ki bodo pristopile k sporazumu, in jih pozvala, naj pravočasno sprejmejo vse korake za implementacijo določil dogovora.

Ob prihodu na vrh je na kratko spregovorila slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je pozdravila nedavni predlog Evropske komisije, da se Bosni in Hercegovini podeli status kandidatke za članstvo v EU. Ob tem je poudarila tudi, da se bo še naprej zavzemala za liberalizacijo vizumov za državljane Kosova.

Srečanja pobude, ki jo je leta 2014 zagnala nekdanja kanclerka Angela Merkel, se poleg Slovenije in Nemčije udeležujejo še zunanji ministri Albanije, BiH, Kosova, Severne Makedonije, Črne gore in Srbije ter Bolgarije, Grčije, Avstrije, Hrvaške in Češke.

Po napovedih bodo ministri v Berlinu med drugim razpravljali še o energetski in kibernetski varnosti ter zeleni agendi.