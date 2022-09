Bager zakopal v 3300 let staro grobno jamo

Jamo je odkril bager med gradbenimi deli in je po podatkih urada dostopna prvič, odkar je bila zapečatena v času Ramzesa II.

Znanstveniki so se spustili v "osupljiv prostor, za katerega se zdi, da je zastal v času", in našli izklesano jamo kvadratne oblike z osrednjim podpornim stebrom. "V jami je ležalo več deset nedotaknjenih keramičnih in bronastih artefaktov, natanko tako, kot so jih razporedili pri pogrebnem obredu," so pojasnili v uradu.

Med predmeti, ki so ležali na tleh, so našli keramiko, posode za kuhanje, posode za shranjevanje ter konice puščic in kopij.