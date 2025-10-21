Bagri zapeljali v Belo hišo, Trump si gradi novo plesno dvorano

Trump je v objavi na svojem omrežju Truth Social zapisal, da si ameriški predsedniki že več kot 150 let želijo imeti v Beli hiši dvorano, v kateri bi lahko gostili velike zabave, državne obiske in drugo.
"V čast mi je, da sem prvi predsednik, ki je končno začel izvajati ta nujno potreben projekt," je zapisal in znova izpostavil, da nova dvorana davkoplačevalcev ne bo stala niti centa. "Dvorana Bele hiše se bo financirala iz zasebnih sredstev številnih velikodušnih patriotov, velikih ameriških podjetij in, seveda, mene," je poudaril.
Predsednik je pred časom dejal, da bo 250 milijonov dolarjev vredna dvorana blizu obstoječe zgradbe, a je ne bo motila. "V celoti bo spoštovala obstoječo stavbo, katere največji oboževalec sem," je julija dejal Trump.
Nič več zabav pod šotorom
Ta teden so začeli dela, porušili so del pokritega vhoda in oken v vzhodnem krilu, ki bo po besedah Trumpa popolnoma prenovljeno.
Plesno dvorano naj bi končali pred koncem Trumpovega drugega mandata, ki se izteče leta 2029. To bo po navedbah ameriških medijev največja prenova Bele hiše od predsednika Harryja Trumana, ko so poslopje med letoma 1948 in 1952 popolnoma prenovili.
Plesna dvorana bo služila za velike sprejeme, ki jih morajo sedaj zaradi pomanjkanja velikega pokritega prostora gostiti pod šotorom na južni trati Bele hiše. Po podatkih vlade naj bi dvorana ponujala prostor za 650 ljudi in merila skoraj 8400 kvadratnih metrov.
Trump bo prenovil tudi stranišče, ki ni po njegovem okusu
Na skicah dvorane, ki so jih javnosti predstavili poleti, je videti zlate lestence nad dvorano v svetlih barvah.
Trump je že doslej povsem spremenil notranje prostore Bele hiše in jim dal svoj pečat z zanj značilno zlato barvo. Prenoviti namerava še stranišče v Lincolnovi spalnici, ki ni po njegovem okusu.
Kritiki mu očitajo, da bo Belo hišo spremenil v Mar-a-Lago. Njegovo zasebno posestvo na Floridi slovi po razkošju in številnih zlatih elementih.
