Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Bagri zapeljali v Belo hišo, Trump si gradi novo plesno dvorano

Washington, 21. 10. 2025 09.19 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.H. , STA
Komentarji
20

Gradbeni delavci so porušili del vzhodnega krila Bele hiše, kjer bodo zgradili novo plesno dvorano, projekt Donalda Trumpa. Ta pravi, da si ameriški predsedniki že 150 let želijo imeti dvorano, v kateri bi gostili velike zabave. Zdaj jih morajo zaradi pomanjkanja prostora prirejati pod šotorom na južni trati. Ne bodo pa je plačali davkoplačevalci, ampak so k Trumpovemu denarju zajeten kupček primaknili še donatorji.

Trump je v objavi na svojem omrežju Truth Social zapisal, da si ameriški predsedniki že več kot 150 let želijo imeti v Beli hiši dvorano, v kateri bi lahko gostili velike zabave, državne obiske in drugo.

"V čast mi je, da sem prvi predsednik, ki je končno začel izvajati ta nujno potreben projekt," je zapisal in znova izpostavil, da nova dvorana davkoplačevalcev ne bo stala niti centa. "Dvorana Bele hiše se bo financirala iz zasebnih sredstev številnih velikodušnih patriotov, velikih ameriških podjetij in, seveda, mene," je poudaril.

Predsednik je pred časom dejal, da bo 250 milijonov dolarjev vredna dvorana blizu obstoječe zgradbe, a je ne bo motila. "V celoti bo spoštovala obstoječo stavbo, katere največji oboževalec sem," je julija dejal Trump.

Nič več zabav pod šotorom

Ta teden so začeli dela, porušili so del pokritega vhoda in oken v vzhodnem krilu, ki bo po besedah Trumpa popolnoma prenovljeno.

Plesno dvorano naj bi končali pred koncem Trumpovega drugega mandata, ki se izteče leta 2029. To bo po navedbah ameriških medijev največja prenova Bele hiše od predsednika Harryja Trumana, ko so poslopje med letoma 1948 in 1952 popolnoma prenovili.

Plesna dvorana bo služila za velike sprejeme, ki jih morajo sedaj zaradi pomanjkanja velikega pokritega prostora gostiti pod šotorom na južni trati Bele hiše. Po podatkih vlade naj bi dvorana ponujala prostor za 650 ljudi in merila skoraj 8400 kvadratnih metrov.

Trump bo prenovil tudi stranišče, ki ni po njegovem okusu

Na skicah dvorane, ki so jih javnosti predstavili poleti, je videti zlate lestence nad dvorano v svetlih barvah.

Trump je že doslej povsem spremenil notranje prostore Bele hiše in jim dal svoj pečat z zanj značilno zlato barvo. Prenoviti namerava še stranišče v Lincolnovi spalnici, ki ni po njegovem okusu.

Kritiki mu očitajo, da bo Belo hišo spremenil v Mar-a-Lago. Njegovo zasebno posestvo na Floridi slovi po razkošju in številnih zlatih elementih.

Naslednji članek

Sarkozy v zapor z eno torbo, tremi knjigami in nekaj spomini

Naslednji članek

Pri 76 letih prvič opravil vozniški izpit

KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bazilika555
21. 10. 2025 10.43
večina tiranov in diktatorjev se je skozi tisočletja tako obnašala. Od rimskih cesarjev pa vse do npr. Čaušeskuja v nekoliko novejši zgodovini...ta je končal dobesedno v neki luknji skrit. Ja zgodovina se ponavlja....
ODGOVORI
0 0
bobiv
21. 10. 2025 10.31
+4
A klovni tudi plešejo?
ODGOVORI
4 0
abcde1234
21. 10. 2025 10.22
+3
" Ne bodo pa je plačali davkoplačevalci, ampak so k Trumpovemu denarju zajeten kupček primaknili še donatorji." Z drugimi besedami - židi.
ODGOVORI
4 1
bohinj je zakon
21. 10. 2025 10.14
+3
Beli hiši je edino še to manjkalo. Kupleraj je že bila. Kateri predsednik je z Moniko počel ........?
ODGOVORI
4 1
peresni
21. 10. 2025 10.09
+2
Plesi vampirjev se obetajo?
ODGOVORI
3 1
Rakete zemlja zrak
21. 10. 2025 10.08
+2
Pri nas pa gospod Maljevc gradi 20 tisoč novih stanovanj.
ODGOVORI
3 1
Potouceni kramoh
21. 10. 2025 10.03
+3
SDS company in bratje Snežić iz Bosne so kot donatorji prispevali vrtoglavo visoko oprane zneske.
ODGOVORI
5 2
wsharky
21. 10. 2025 10.01
-1
tudi Slovenskemu zetu je pomemben ples ne samo našemu managerju Robiju, ampak odkrito povedano ta tiskovna predstavnica bjonda pa je top cat
ODGOVORI
2 3
brezveze13
21. 10. 2025 09.57
+2
prvi solo ples bo tramp -zelenski golob bo pa opazovalec od doma preko video kamer
ODGOVORI
3 1
BBcc
21. 10. 2025 09.57
+1
Čist po desno.
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
21. 10. 2025 09.54
+2
Lahko, da bo oralni prizidek, da bo ona tanova lahk vakumirko zalaufala...
ODGOVORI
2 0
Zmaga Ukrajini
21. 10. 2025 09.43
+10
Kako pomenljivo - ko pride rovtar na oblast, se začne uničevanje. Rovtar se sploh ne zaveda in zato ne razume zgodovinskega pomena Bele hiše, in ne nazadnje tudi Lincolnovega stranišča. Ogabno. Od Jackie Kennedy, ki je imela izobrazbo in okus, ni bilo NIKOGAR, ki bi tako dobro preuredil Belo hišo. Vsekakor ji ni padlo na kraj pameti, da bi posegala v njeno arhitekturno zasnovo. Tale rovtar pa bo naredil plesno dvorano enake velikosti kot je Bela hiša in bo stala poleg nje, vzhodno krilo pa že podirajo. Da ne omenjam vulgarne trampljeve pozlate vsepovsod. Če pomislim, da pri nas ne smejo niti stare bajte podret, če je pod spomeniškim varstvom.... ta rovtar pa lahko v Ameriki tudi podre Belo hišo, pa ne bo nič hudega.
ODGOVORI
15 5
vito
21. 10. 2025 09.47
+11
In nihče ne nardi NIČ, ali premalo drastično, ko uničune Ameriko!
ODGOVORI
13 2
M_teoretik
21. 10. 2025 09.39
+7
A narodu bo pa rekel naj jedo potico v pomanjkanju kruha!?
ODGOVORI
10 3
M_teoretik
21. 10. 2025 09.37
+12
Ka pa bazen, pa golf igrišče, bo!?
ODGOVORI
14 2
Dacar
21. 10. 2025 09.31
+13
A bo zlata??? hahaha ta pa je ena velika pustna šema, ki koraka po svetu in vsi se mu režijo za hrbtom seveda razen desni, ki se postavijo v vrsto in salutirajo, kot pridne miške morajo biti tiho, ker če ne, ne bo šelestenja denarja v njihovih žepih. Prodane ovce, ki meketajo v en mah.
ODGOVORI
16 3
PomisliNaSonce
21. 10. 2025 09.29
-4
Plesna dvorana ali avtopralnica. Oboje je vrh umetnega vremena :)
ODGOVORI
2 6
M_teoretik
21. 10. 2025 09.25
+14
Sam še cirkuška arena manjka!?
ODGOVORI
16 2
Dacar
21. 10. 2025 09.31
+11
Ne rabi cirkuške arene ker je cel svet spremenil v cirkus.
ODGOVORI
14 3
Zmaga Ukrajini
21. 10. 2025 09.44
+7
tole je dobesedno tisti rek: "Ko pride klovn v palačo, ne postane kralj".🤣
ODGOVORI
10 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306