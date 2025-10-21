Bagri zapeljali v Belo hišo, Trump si gradi novo plesno dvorano

Trump je v objavi na svojem omrežju Truth Social zapisal, da si ameriški predsedniki že več kot 150 let želijo imeti v Beli hiši dvorano, v kateri bi lahko gostili velike zabave, državne obiske in drugo.

"V čast mi je, da sem prvi predsednik, ki je končno začel izvajati ta nujno potreben projekt," je zapisal in znova izpostavil, da nova dvorana davkoplačevalcev ne bo stala niti centa. "Dvorana Bele hiše se bo financirala iz zasebnih sredstev številnih velikodušnih patriotov, velikih ameriških podjetij in, seveda, mene," je poudaril.

Predsednik je pred časom dejal, da bo 250 milijonov dolarjev vredna dvorana blizu obstoječe zgradbe, a je ne bo motila. "V celoti bo spoštovala obstoječo stavbo, katere največji oboževalec sem," je julija dejal Trump.