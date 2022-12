100 metrov med Rusi in Ukrajinci: 'Slišali smo njihov smeh'

Vzhodno ukrajinsko mesto Bahmut je že slab mesec središče spopadov med Rusi in Ukrajinci. Mladi vojaki z obeh strani, obsojeni na pozicijsko bojevanje v blatnih jarkih, si ponekod stojijo le sto metrov narazen. Težki zvoki raket in bomb odmevajo po zamrznjeni pokrajini, vojaki pa premraženi, izmučeni in lačni bijejo v tem trenutku najtežjo bitko na celotni frontni črti.

Ko so ukrajinski vojaki pred več meseci začeli z obrambo mesta Bahmut v vzhodni regiji Donbas, niso pričakovali, da se bodo boji nadaljevali v ostro in mrzlo zimo. Ker jim primanjkuje toplih oblačil in spalnih vreč, ob večerih zakurijo ogenj. Kako odvisni so od edinega vira toplote, pričajo ožgani vojaški škornji in jakne. V okolici se z Ukrajinci bori tudi 19-letni Nazar, ki je v mesto prišel pred kratkim. Zadnja bitka ob obrobju mesta je bila njegova prva v življenju, na fronto je prišel takoj po končanem šolanju. Za druge vojake v 24. bataljonu je to le ena bitka izmed mnogih. Kot je za Guardian opisal 19-letni Ukrajinec, pa ta ni šla po načrtih.

Vojaki so medtem nastanjeni v blatih, mokrih in mrzlih jarkih, ki pa so sicer že začeli ledeneti. A če so trdna tla dobra novica, mraz, kot že rečeno, ni.

Ko je s sorojaki prišel na dogovorjeni kraj za napad, jih je tam pričakalo bistveno večje število Rusov, kot so ocenjevali. "Namesto 15 Rusov jih je bilo med drevored skritih približno 50," je opisoval. Nadaljeval je, da so si bili na nekaterih točkah oddaljeni le slabih sto metrov. "Vsaka skupina je bila na svojem hribu. Včasih smo slišali njihov smeh," je tudi povedal. Kot je danes dejal guverner regije Donbasa Pavlo Kirilenko, ruske sile obstreljujejo celotno frontno linijo ob donbaški regiji, ob Bahmutu pa trenutno potekajo najbolj srditi napadi vzdolž frontne črte. Kot poročajo vojaki, se bobnenje raket odbija po zaledeneli pokrajini, sliši se ga tudi v osem kilometrov oddaljene baze. Kljub temu se v okoliških krajih še vedno zadržuje manjše število civilistov, izselilo se jih je več kot tri četrtine.

Enemu izmed ukrajinskih bataljonov ob Bahmutu je uspelo pridobiti enega izmed ruskih radijskih sprejemnikov. Pogovor med ruskimi vojaki jih je prepričal, da so navedbe o primanjkovanju streliva resnične.

Vojaki so medtem nastanjeni v blatnih, mokrih in mrzlih jarkih, ki pa so sicer že začeli ledeneti. A če so trdna tla dobra novica, mraz, kot že rečeno, ni. Za krinko uporabljajo tudi goste gozdove, kjer skrivajo tanke. Še nekoliko bolj zadaj drgeta ekipa, ki je zadolžena za oskrbo ranjencev. Vode in hrane nimajo, sploh tisti, ki so bližje frontni črti, saj je dostop do njih onemogočen. A pridobitve na obeh straneh so majhne, piše Guardian. Ukrajincem pa zadrževanje položaja pomeni veliko. Kot so povedali, zanje majhno zmago predstavlja že dejstvo, da se je v okolici nekoliko zmanjšalo število ruskih vojakov.

Situacija pa je bila poleti še nekoliko težja, je povedal 29-letni poveljnik bataljona Vasil. "Rusi so razstreljevali vse. Zdaj se zdi, da jim streliva primanjkuje in so nekoliko bolj varčni," je povedal. Njegovemu bataljonu je uspelo pridobiti tudi enega izmed ruskih radijskih sprejemnikov. Pogovor med ruskimi vojaki jih je prepričal, da so navedbe o primanjkovanju streliva resnične.