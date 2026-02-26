Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

'Kritična raven' osebja, ki spominja na operacijo Polnočno kladivo

Manama, 26. 02. 2026 19.41 pred 9 minutami 3 min branja 9

Avtor:
T.H.
Satelitski posnetek praznega pomola, 24. februar

Ameriška mornarica je osebje v Bahrajnu zmanjšala zgolj na tisto, ki je ključnega pomena za delovanje. Poveljstvo 5. flote je bilo na podoben način evakuirano pred operacijo Polnočno kladivo junija lani, ko so ZDA napadle iranske jedrske objekte. V pogajanjih v Ženevi med delegacijama ZDA in Irana o iranskem jedrskem programu, ki jih ameriški mediji označujejo kot "zadnji vlak" v izogib vojaškemu spopadu, naj bi bil sicer po zatrjevanju posrednika Omana dosežen "znaten napredek". Prihodnji teden se bodo pogajanja nadaljevala na Dunaju.

Poveljstvo 5. flote ameriške mornarice v Bahrajnu je bilo pred morebitnimi ameriškimi napadi na Iran zmanjšano na raven, ki je ključnega pomena za delovanje, so za Fox News povedali številni ameriški uradniki.

Poveljstvo ameriške mornarice v Bahrajhnu, 21. februar
Poveljstvo ameriške mornarice v Bahrajhnu, 21. februar
FOTO: AP

V oporišču je zdaj manj kot 100 članov osebja. Pred lansko vojaško operacijo Polnočno kladivo (Midnight Hammer) je bilo omenjeno poveljstvo evakuirano na podoben način, so opomnili.

Satelitski posnetek praznega pomola, 24. februar
Satelitski posnetek praznega pomola, 24. februar
FOTO: AP

Ameriška letalonosilka Gerald Ford, ki je največja na svetu in je na poti na Bližnji vzhod, je v ponedeljek dosegla Kreto, kjer imajo ZDA na severozahodu otoka mornariško oporišče v kraju Souda. Washington, ki nadaljuje s pritiski na Teheran, da sklene dogovor o iranskem jedrskem programu, ima na Bližnjem vzhodu že več vojaških plovil, med drugim tudi letalonosilko Abraham Lincoln.

Preberi še Utrujena posadka USS Gerald Ford: zamujeni pogrebi in zamašena stranišča

Da imajo ZDA na Bližnjem vzhodu dve letalonosilki, se ne zgodi pogosto. Nazadnje so ZDA v regiji imele dve letalonosilki junija lani, ko so med izraelsko-iransko 12-dnevno vojno v operaciji Polnočno kladivo bombardirale tri iranske jedrske lokacije, poroča AFP.

Preberi še Operacija Polnočno kladivo: v 25 minutah odvrgli 14 orjaških bomb

Ameriški predsednik Donald Trump je med govorom o položaju v državi v torek glede Irana dejal, da je njegova prva izbira diplomacija, vendar ne bo nikoli dovolil, da bi največji sponzor terorizma, Iran, prišel do jedrskega orožja, pri čemer je poudaril, da ne sme nihče dvomiti v ameriško odločnost.

Pogajanja na tehnični ravni se bodo nadaljevala na Dunaju

ZDA si želijo v pogovorih z Iranom doseči dogovor o jedrskem in raketnem programu. Zahodne države na čelu z ZDA namreč že dolgo trdijo, da si islamska republika prizadeva pridobiti jedrsko orožje, kar Teheran zanika in vztraja, da ima pravico uporabljati in razvijati jedrsko tehnologijo v civilne namene.

Na pogovorih o iranskem jedrskem programu med delegacijama Irana in ZDA, ki so se danes zaključili v Ženevi, je bil dosežen napredek, je sporočil omanski zunanji minister Badr al Busaidi, čigar država posreduje v pogovorih. Pogajanja na tehnični ravni se bodo nadaljevala prihodnji teden na Dunaju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Dan smo zaključili po znatnem napredku v pogajanjih med ZDA in Iranom," je na omrežju X zapisal al Busaidi in dodal, da se bodo pogovori na tehnični ravni nadaljevali naslednji teden na Dunaju.

V Ženevi sta ameriško delegacijo vodila Trumpova odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner, iransko pa zunanji minister Abas Aragči. Vir blizu pogajanj je za AFP potrdil, da se je pogovorom pridružil tudi generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi.

Iranski zunanji minister Abas Aragči v Ženevi
Iranski zunanji minister Abas Aragči v Ženevi
FOTO: AP

Predstavniki Washingtona in Teherana so po večtedenskem stopnjevanju napetosti jedrska pogajanja začeli ta mesec, najprej v Maskatu, nato pa so se že prejšnji teden sestali v Ženevi. Pogovori sledijo grožnjam ameriškega predsednika Trumpa z vojaškim posredovanjem v Iranu, če ta ne bo sklenil dogovora z ZDA. Nedavno je Irancem celo dal deset do 15 dni časa za sklenitev dogovora, ki se bo iztekel v začetku marca.

Bahrajn poveljstvo oporišče evakuacija ZDA Iran napetosti

'Nikoli nisem letela z njegovim letalom, obiskala njegovega otoka, domov ali pisarn'

Melania bo vodila zasedanje Varnostnega sveta ZN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
26. 02. 2026 20.26
Res sem vesel,da se SDS financira iz Izraela,ker je črni Ivan le njihov agent.
Odgovori
-2
0 2
mertseger
26. 02. 2026 20.23
Ker so iz vseh držav umaknili osebje so ta pogajanja v Švici samo kupovanje časa da pripravijo vse za napad. Bibi je rekel da je treba napast torej se bo napadlo.
Odgovori
+1
1 0
Renee Nicole Good v spomin
26. 02. 2026 20.22
najprej kruljenje desničarskih laži....Polnočno kladivo junija lani so usa napadle iranske jedrske objekte....in potem veselo krulili da so vse uničili/ za njimi se je navdušeno kruljenje preselilomed rudarje anatomije animal ...Sedaj ista usa kruli...da ima Iran zadnji vlak o pogajanjih o jedrskih objektih...
Odgovori
+0
1 1
Uporabnik1874818
26. 02. 2026 20.16
Aja, a sedaj smo jim pa Evropejci ok, ko potrebujejo oporišče? Nagnat vse skupaj!
Odgovori
+1
3 2
Actual Asparagus
26. 02. 2026 20.18
zablodil si kolega....hudo zablodil , HA HA
Odgovori
-2
0 2
Slovenska pomlad
26. 02. 2026 20.13
Res sem ponosen,da SDS podpira Trumpovo napadanje držav po svetu.
Odgovori
+3
4 1
Actual Asparagus
26. 02. 2026 20.16
pune nam je hudo za mnenje levnuhov, ha ha ha
Odgovori
-2
0 2
BUONcaffee
26. 02. 2026 20.10
Ne bo vojne.
Odgovori
+1
2 1
modelx
26. 02. 2026 19.56
na g.fordu so odprli 'čučavce' - z nogami na robu ladje, z rokami se bodo držali ograje - zadnjica pa direktno nad morjem.
Odgovori
+1
4 3
bibaleze
Portal
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
zadovoljna
Portal
Tako lepa je partnerka simpatičnega Gregorja iz Kmetije
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
vizita
Portal
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
cekin
Portal
Takoj bo jasno, kdo ima finančne težave
Kako zaslužiti 4000 evrov z 22 milijoni ogledov?
Kako zaslužiti 4000 evrov z 22 milijoni ogledov?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
moskisvet
Portal
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
dominvrt
Portal
Nevarna napaka pri pospravljanju kuhinje: tako lahko trajno uničite svoje nože
S tem nikar ne hranite mačk
S tem nikar ne hranite mačk
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
okusno
Portal
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Torta, o kateri bodo vsi govorili
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543