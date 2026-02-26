'Kritična raven' osebja, ki spominja na operacijo Polnočno kladivo

Poveljstvo 5. flote ameriške mornarice v Bahrajnu je bilo pred morebitnimi ameriškimi napadi na Iran zmanjšano na raven, ki je ključnega pomena za delovanje, so za Fox News povedali številni ameriški uradniki.

V oporišču je zdaj manj kot 100 članov osebja. Pred lansko vojaško operacijo Polnočno kladivo (Midnight Hammer) je bilo omenjeno poveljstvo evakuirano na podoben način, so opomnili.

Ameriška letalonosilka Gerald Ford, ki je največja na svetu in je na poti na Bližnji vzhod, je v ponedeljek dosegla Kreto, kjer imajo ZDA na severozahodu otoka mornariško oporišče v kraju Souda. Washington, ki nadaljuje s pritiski na Teheran, da sklene dogovor o iranskem jedrskem programu, ima na Bližnjem vzhodu že več vojaških plovil, med drugim tudi letalonosilko Abraham Lincoln.

Da imajo ZDA na Bližnjem vzhodu dve letalonosilki, se ne zgodi pogosto. Nazadnje so ZDA v regiji imele dve letalonosilki junija lani, ko so med izraelsko-iransko 12-dnevno vojno v operaciji Polnočno kladivo bombardirale tri iranske jedrske lokacije, poroča AFP.

Ameriški predsednik Donald Trump je med govorom o položaju v državi v torek glede Irana dejal, da je njegova prva izbira diplomacija, vendar ne bo nikoli dovolil, da bi največji sponzor terorizma, Iran, prišel do jedrskega orožja, pri čemer je poudaril, da ne sme nihče dvomiti v ameriško odločnost.

ZDA si želijo v pogovorih z Iranom doseči dogovor o jedrskem in raketnem programu. Zahodne države na čelu z ZDA namreč že dolgo trdijo, da si islamska republika prizadeva pridobiti jedrsko orožje, kar Teheran zanika in vztraja, da ima pravico uporabljati in razvijati jedrsko tehnologijo v civilne namene.

Na pogovorih o iranskem jedrskem programu med delegacijama Irana in ZDA, ki so se danes zaključili v Ženevi, je bil dosežen napredek, je sporočil omanski zunanji minister Badr al Busaidi, čigar država posreduje v pogovorih. Pogajanja na tehnični ravni se bodo nadaljevala prihodnji teden na Dunaju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Dan smo zaključili po znatnem napredku v pogajanjih med ZDA in Iranom," je na omrežju X zapisal al Busaidi in dodal, da se bodo pogovori na tehnični ravni nadaljevali naslednji teden na Dunaju.

V Ženevi sta ameriško delegacijo vodila Trumpova odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner, iransko pa zunanji minister Abas Aragči. Vir blizu pogajanj je za AFP potrdil, da se je pogovorom pridružil tudi generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi.