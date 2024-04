Bahrajnski kralj pomilostil več kot 1500 zapornikov

Večina zapornikov je bila izpuščena iz zapora Jau, kjer naj bi bilo še vsaj 600 političnih zapornikov, nekateri od njih pa naj bi tudi nujno potrebovali zdravniško pomoč. Zaradi nedavnih nemirov in velikega števila zapornikov so namreč stroški vzdrževanja postali veliko breme za državo. Tiskovni predstavnik bahrajnske vlade je ob pomilostitvi povedal, da je kraljeva pomilostitev le eden od postankov na poti Kraljevine Bahrajn.

Bahrajn je v največji kraljevi pomilostitvi od arabske pomladi leta 2011 brezpogojno izpustil več kot 1500 zapornikov, vključno s političnimi zaporniki. Družbena omrežja so preplavile fotografije in posnetki veselih prizorov, kjer se družine ponovno združujejo.

Ne glede na to, da je pomilostitev posledica dolgoletnih kampanj državnih in mednarodnih organizacij za človekove pravice, je aktiviste presenetila. Za The Guardian so iz Amnesty Bahrajn sporočili, da je pomilostitev je dobrodošel korak in da veliko zapornikov sploh ne bi smelo biti zaprtih.

Med osvobojenimi sta tudi dva sorodnika Sayeda Ahmeda Alwadaeia, direktorja zagovorništva pri bahrajnskem Inštitutu za pravice in demokracijo, s sedežem v Veliki Britaniji, ob tem je za The Guardian dejal: "To je popoln šok. Pred tem ni bilo nobenih znakov, da bi se to lahko zgodilo. Odločitev je grenkega priokusa, saj je za rešetkami še vedno 600 političnih zapornikov, ki čakajo na svojo smrt. Je pa izpustitev najpomembnejša od tiste leta 2011." Dodal je še, da izpustitev sovpada z izgredi v zaporu Jau, kjer se skoraj tisoč političnih zapornikov zaradi slabega ravnanja z njimi ni želelo vrniti v celice. Hkrati pa v državi vlada tudi velika zaskrbljenost ob državni podpori Izraelu. Nekateri od izpuščenih zapornikov so protestirali proti ZDA in nadaljnim izraelskim napadom na Gazo.