Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Turisti z minibusom potonili na dno najglobljega ruskega jezera

Irkutsk, 21. 02. 2026 21.42 pred 16 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.S.
Nesreča na Bajkalskem jezeru

Na območju Bajkalskega jezera, najglobljega na svetu, je v nesreči minibusa umrlo sedem kitajskih turistov in njihov ruski voznik. Potapljači so jih našli na 18 metrih globine. Guverner tamkajšnje regije je medtem turiste pozval, naj se ne zadržujejo na zamrznjenem jezeru, saj da je smrtno nevarno.

Minibus s kitajskimi turisti in ruskim voznikom je v petek padel v tri metre široko ledeno razpoko, je pojasnil guverner regije Irkutsk Igor Kobzev. Enemu turistu se je uspelo rešiti, medtem ko so ostali potonili na približno 18 metrov globine.

Potapljači so s pomočjo podvodnih kamer našli trupla osmih ljudi in jih potegnili na površje. Preiskava nesreče je sicer še v teku.

Bajkalsko jezero je najgloblje jezero na svetu z največjo globino 1642 metrov in je priljubljena turistična atrakcija, poroča BBC. V času hudih zim pogosto zamrzne, v preteklih letih pa so tam zabeležili že več nesreč s smrtnim izidom.

"Še enkrat bi vas rad spomnil, da izhod na led Bajkalskega jezera trenutno ni le prepovedan. Je smrtno nevaren," je ob zadnji nesreči opozoril guverner in pozval turiste, naj se na izlete odpravijo le v organizaciji uradnih turističnih agencij.

Poleg nesreče minibusa so na jezeru v dveh ločenih incidentih reševali še šest ljudi.

bajkalsko jezero nesreča avtobus

Še nikoli videne fotografije žrtev nacistov pristale na eBayu

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Angelina145
21. 02. 2026 21.59
Kaksna grozna smrt
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Oče, ki šteje: kako ostati ob otroku po ločitvi
Ali starost matere vpliva na alergije pri otroku?
Ali starost matere vpliva na alergije pri otroku?
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Srce parajoča izpoved znane Slovenke: moje srce je razbito na tisoče koščkov
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
vizita
Portal
Katere vrste oreščkov najbolj koristijo vašemu zdravju
Ženska z redko boleznijo mora nositi tudi do šest parov nogavic: mraz in stres ji lahko resno poškodujeta okončine
Ženska z redko boleznijo mora nositi tudi do šest parov nogavic: mraz in stres ji lahko resno poškodujeta okončine
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
cekin
Portal
Dobila je službo, ker je odkrito postavila meje
Barve denarja na nas vplivajo bolj, kot si mislimo
Barve denarja na nas vplivajo bolj, kot si mislimo
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
okusno
Portal
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
voyo
Portal
Prebujanja
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543