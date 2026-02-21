Turisti z minibusom potonili na dno najglobljega ruskega jezera

Minibus s kitajskimi turisti in ruskim voznikom je v petek padel v tri metre široko ledeno razpoko, je pojasnil guverner regije Irkutsk Igor Kobzev. Enemu turistu se je uspelo rešiti, medtem ko so ostali potonili na približno 18 metrov globine.
Potapljači so s pomočjo podvodnih kamer našli trupla osmih ljudi in jih potegnili na površje. Preiskava nesreče je sicer še v teku.
Bajkalsko jezero je najgloblje jezero na svetu z največjo globino 1642 metrov in je priljubljena turistična atrakcija, poroča BBC. V času hudih zim pogosto zamrzne, v preteklih letih pa so tam zabeležili že več nesreč s smrtnim izidom.
"Še enkrat bi vas rad spomnil, da izhod na led Bajkalskega jezera trenutno ni le prepovedan. Je smrtno nevaren," je ob zadnji nesreči opozoril guverner in pozval turiste, naj se na izlete odpravijo le v organizaciji uradnih turističnih agencij.
Poleg nesreče minibusa so na jezeru v dveh ločenih incidentih reševali še šest ljudi.
