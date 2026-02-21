Turisti z minibusom potonili na dno najglobljega ruskega jezera

Minibus s kitajskimi turisti in ruskim voznikom je v petek padel v tri metre široko ledeno razpoko, je pojasnil guverner regije Irkutsk Igor Kobzev. Enemu turistu se je uspelo rešiti, medtem ko so ostali potonili na približno 18 metrov globine.

Potapljači so s pomočjo podvodnih kamer našli trupla osmih ljudi in jih potegnili na površje. Preiskava nesreče je sicer še v teku.

Bajkalsko jezero je najgloblje jezero na svetu z največjo globino 1642 metrov in je priljubljena turistična atrakcija, poroča BBC. V času hudih zim pogosto zamrzne, v preteklih letih pa so tam zabeležili že več nesreč s smrtnim izidom.