Bakterija E.coli v priljubljenih hamburgerjih: za izbruh kriva čebula

McDonald's je v zadnjem tednu začasno umaknil priljubljene Quarter Pounder hamburgerje iz ponudbe v nekaterih ameriških zveznih državah. Nekatere stranke, ki so jedle omenjeni hamburger, so se namreč okužile z bakterijo E.coli. Skupno so v ZDA našteli 49 obolelih, umrla pa je ena oseba.

Vsaj deset ljudi je bilo hospitaliziranih, vključno z otrokom, ki je utrpel hud zaplet; razvil je namreč hemolitično-uremični sindrom, ki lahko vodi v odpoved ledvic.

Po podatkih ameriškega centra za nadzor in preprečevanje bolezni so bile okužbe potrjene med 27. septembrom in 11. oktobrom.

McDonald's je po izbruhu odredil preiskavo, trenutne ugotovitve pa kažejo, da je bila vir okužb sveža čebula, ki je sestavni del priljubljenega hamburgerja. Čebulo je dobavilo podjetje Taylor Farms iz Kalifornije, je potrdila ameriška agencija za hrano in zdravila (FDA) in pojasnila, da je dobavitelj čebulo dostavil tudi drugih ponudnikom.