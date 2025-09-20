Smrtonosna mesojeda bakterija, ki jo poganjajo podnebne spremembe: letos pokončala pet ljudi

Zgodba moškega, ki je odraščal v New Orleansu in umrl po okužbi z mesojedo bakterijo Vibrio vulnificus letos julija v bližnjem zalivu Bay St. Louis v Misisipiju, ponazarja nevarnost mesojede bakterije, ki je letos v Louisiani še pogostejša. 77-letni Basil Kennedy se je očitno okužil z bakterijo, potem ko si je opraskal nogo na prikolici za čoln, je, kot poroča Guardian , povedala njegova hči. Kennedy naj bi rano očistil in povijal ter se izogibal vode. Toda v približno treh dneh se je njegovo zdravje močno poslabšalo in nenadoma je umrl.

Pet smrtnih žrtev je doslej žalosten izkupiček od 26 ljudi, ki so se na območju okužili s to bakterijo. Vsi so poiskali zdravniško pomoč. Večina primerov je imela rane, ki so bile izpostavljene morski vodi.

V preteklem desetletju je bilo v Louisiani letno zabeleženih povprečno 10 okužb s to baketrijo in le ena smrt, so sporočile oblasti. Višje število okužb v Louisiani prihaja po tem, ko so raziskovalci opozorili, da okužbe z vibrio postajajo vse pogostejše zaradi naraščajočih temperatur morske gladine, povezanih s podnebno krizo, ki jo je v prvi vrsti spodbudilo človeško delovanje zaradi emisij toplogrednih plinov.

Bakterije vibrio uspevajo v toplih obalnih vodah in se razmnožujejo med majem in oktobrom. Okužbe so lahko posledica izpostavitve odprte rane morski vodi ali uživanja surove ali premalo kuhane morske hrane. Približno eden od petih ljudi, ki se okužijo z vibrio vulnificus, umre, običajno v dveh dneh po tem, ko zaradi okužbe zbolijo. Tisti, ki preživijo takšno okužbo, včasih potrebujejo amputacijo okončin ali intenzivno nego.