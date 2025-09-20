Svetli način
Tujina

Smrtonosna mesojeda bakterija, ki jo poganjajo podnebne spremembe: letos pokončala pet ljudi

Washington , 20. 09. 2025 16.18 | Posodobljeno pred 50 minutami

Avtor
A.K.
V Louisiani je leta 2025 zaradi mesojede bakterije, ki se pojavlja v toplih obalnih vodah, umrlo pet ljudi, so sporočile oblasti. Kot opozarjajo, je število smrti zaradi bakterije Vibrio vulnificus preseglo povprečje. Razlog pa: podnebne spremembe, zaradi katerih so vode vedno toplejše in bakteriji še bolj ugajajo, predvidevajo.

Zgodba moškega, ki je odraščal v New Orleansu in umrl po okužbi z mesojedo bakterijo Vibrio vulnificus letos julija v bližnjem zalivu Bay St. Louis v Misisipiju, ponazarja nevarnost mesojede bakterije, ki je letos v Louisiani še pogostejša. 77-letni Basil Kennedy se je očitno okužil z bakterijo, potem ko si je opraskal nogo na prikolici za čoln, je, kot poroča Guardian, povedala njegova hči. Kennedy naj bi rano očistil in povijal ter se izogibal vode. Toda v približno treh dneh se je njegovo zdravje močno poslabšalo in nenadoma je umrl.

Vibrio vulnificus
Vibrio vulnificus FOTO: Shutterstock

Pet smrtnih žrtev je doslej žalosten izkupiček od 26 ljudi, ki so se na območju okužili s to bakterijo. Vsi so poiskali zdravniško pomoč. Večina primerov je imela rane, ki so bile izpostavljene morski vodi.

V preteklem desetletju je bilo v Louisiani letno zabeleženih povprečno 10 okužb s to baketrijo in le ena smrt, so sporočile oblasti. Višje število okužb v Louisiani prihaja po tem, ko so raziskovalci opozorili, da okužbe z vibrio postajajo vse pogostejše zaradi naraščajočih temperatur morske gladine, povezanih s podnebno krizo, ki jo je v prvi vrsti spodbudilo človeško delovanje zaradi emisij toplogrednih plinov. 

Bakterije vibrio uspevajo v toplih obalnih vodah in se razmnožujejo med majem in oktobrom. Okužbe so lahko posledica izpostavitve odprte rane morski vodi ali uživanja surove ali premalo kuhane morske hrane. Približno eden od petih ljudi, ki se okužijo z vibrio vulnificus, umre, običajno v dveh dneh po tem, ko zaradi okužbe zbolijo. Tisti, ki preživijo takšno okužbo, včasih potrebujejo amputacijo okončin ali intenzivno nego. 

bakterija louisiana
KOMENTARJI (8)

stylo
20. 09. 2025 17.18
Vcasih je bil razlog Covid,zdej so podnebne spremembe. Kaj pa mogoče slaba osebna higiena.
ODGOVORI
0 0
3320.
20. 09. 2025 17.04
So bo treba mal roke z milom umit.
ODGOVORI
0 0
Kimberley Echo
20. 09. 2025 17.15
Za okužbo s to bakterijo nima umivanje rok nobene veze. Če si imel ranico na roki, se je ta okužila in lahko uporabiš tono Ceta al pa magari šnopsa za razkužitev, pa ne bo nobenega efekta.
ODGOVORI
0 0
Potouceni kramoh
20. 09. 2025 17.00
+3
Glavne bakterije so jahte,kufri polni opranih šušk,vile,privat avioni in mašine 5.2.
ODGOVORI
3 0
EU Dig. Cenzura
20. 09. 2025 16.57
+2
14 dni bo kljucnih za to karantena in zapret prehodem med naselji
ODGOVORI
2 0
24bata
20. 09. 2025 16.52
+0
Poskusni zajčki.
ODGOVORI
1 1
medŠihtom
20. 09. 2025 16.44
+0
da popapca pet miljard ljudi bi bla pa lepa statistika.
ODGOVORI
1 1
Sixten Malmerfelt
20. 09. 2025 16.34
+2
ta 77 letnik je itak rezerviral parcelo na britofu!
ODGOVORI
2 0
