Baletni copati, ki so odplesali svoj zadnji ples, dobili novo vlogo

Baletni copati, ki jih plesalke Kraljevega baleta in opere v Londonu pogosto nosijo le en sam dan, so dobili nepričakovano drugo življenje. Britanska umetnica Rachel O'Connell iz Devona namreč iz usnja, ki bi sicer končalo na odlagališču, izdeluje unikaten nakit in s tem povezuje tradicijo, trajnost in umetnost.

V Kraljevem baletu in operi vsako leto balerine porabijo približno 6.000 parov baletnih konic. Zaradi intenzivnih vaj in nastopov jim en par zadostuje samo en dan. Obutev namreč hitro izgubi oporo in postane neuporabna za izvedbo zahtevnih plesnih gibov. Prav zato so v zadnjih letih začeli iskati načine, kako obutev in druge materiale ponovno uporabiti in jih obvarovati pred odpadom. Ena od rešitev je sodelovanje z umetnico Rachel O'Connell, mojstrico tradicionalne evropske tehnike marmoriranja, ki jo razvija že 13 let. V sodelovanju s podjetjem Blue Patch, ki povezuje ustvarjalce s trajnostnimi materiali, je dobila priložnost, da iz rabljenih baletnih copat ustvari nekaj povsem novega.

O'Connellova usnje najprej očisti, nato pa ga potopi v barvne vzorce in ga preoblikuje v nakit, vse od uhanov do zapestnic in manšetnih gumbov. "Resnično je privilegij, da lahko rešim material, ki ga je ustvaril drug tradicionalni obrtnik, pred smetiščem," pravi umetnica. "Nekaj, kar je plesalo po odru, lahko preoblikujem in spremenim v nekaj, kar je hkrati uporabno in praktično, a tudi lepo." Ga. O'Connell je BBCju povedala, da je ena od približno 20 profesionalnih marmoristov, ki so ostali v Združenem kraljestvu. Rdeči seznam ogroženih obrti dediščine je namreč marmoriranje uvrstil med tradicionalne obrti, ki se borijo za preživetje v naslednji generaciji.

