Rajski Bali preplavljen s smetmi

Največje odlagališče na Baliju je aprila 2026 prenehalo sprejemati organske odpadke, saj je vlada uvedla prepoved odlaganja odpadkov na prostem. Kar nekateri ocenjujejo kot pozitiven ukrep, pa se je izkazalo za katastrofo. Na Baliju namreč sploh niso imeli pripravljene infrastrukture in drugega načrta za ravnanje s temi odpadki, zato je ta namesto boljšega stanja povzročil kopičenje smeti na ulicah in plažah, zaradi česar so domačini na indonezijskem letoviškem otoku razočarani, piše The Bali Sun.

Gora smeti z desetimi nadstropji se 'zapira'

Dolgotrajne težave Balija z ravnanjem z odpadki so ena prvih težav, ki jih na otoku opazijo turisti. Od 1. aprila 2026 je tako največje odprto odlagališče odpadkov na Baliju, Suwung TPA, prenehalo sprejemati organske odpadke. Odlagališče se nahaja tik pred središčem mesta Denpasar in le streljaj od priljubljenega letovišča Sanur. Odprto odlagališče Suwung TPA je že skoraj desetletje pereč okoljski problem. Gora smeti ima že '10 nadstropij' in se razprostira na 32 hektarjih, poskusov, da bi to odlagališče enkrat za vselej zaprli, pa je bilo več.

Vodja Balijske agencije za gozdarstvo in okolje, I Made Dwi Arbani, je pojasnil, da od aprila dalje na Baliju veljajo nova pravila, ki pa so le uvod v popolno zaprtje tega odlagališča, ki za Bali pomeni črno okoljsko piko. Posledica tega je, da morajo gospodinjstva, podjetja in skupnosti, ki pošiljajo odpadke v Suwung TPA, zdaj sortirati svoje odpadke pri viru. Organskih in neorganskih odpadkov ni več mogoče pošiljati na odlagališče mešanih. Odlagališče pa bo dokončno zaprto 1. avgusta 2026, je napovedal. Do zdaj so na tem odlagališču prevladovali predvsem organski odpadki. Zaradi tega pa lahko nastane vnetljiv plin metan, neprijetne vonjave, onesnaževanje okolja, je naštel posledice odlaganja na neslavnem odprtem odlagališču.

Posledice nepripravljenosti

A kot piše The Diplomat, je sicer dobra prepoved izvedena popolnoma nepravilno. Zaprtje odlagališča Suwung je prava odločitev. Vendar vlada še ni zagotovila trajnostnih alternativ za odpadke na Baliju. Oblasti so državljane tako prisilile k ravnanju z odpadki pri viru, ne da bi jim zagotovile orodja in infrastrukturo za to, poudarjajo. Posledice pa so že vidne. Prebivalci so se zatekli h kurjenju na prostem. Slike, ki so se razširile na družbenih omrežjih, prikazujejo soseske, odete v dim, nekateri pa so dim, ki se je dvigal po Baliju, lahko opazili celo skozi okno letala. Dnevno naj bi v rekah pristalo sedem ton nezakonito odvrženih odpadkov. Zaprtje Suwunga je preprosto prehitelo pripravljenost na ta ukrep.

