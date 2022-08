Balkan v ognjenem prijemu: 19-letnik naj bi podtaknil 10 požarov

V Črni gori se gasilci še vedno borijo z obsežnimi požari, tokrat tudi na območju Herceg Novog, tam so aretirali 19-letnika, ki naj bi podtaknil okoli 10 požarov v okolici. Zvečer je gorelo tudi na Hrvaškem, kjer so požar uspešno lokalizirali.

Požari divjajo po skoraj celem območju Balkana. V Boki Kotorski že tretji dan divja velik požar, ekipam službe za zaščito in reševanje iz kraja Bar pa pomagajo tudi vojska in gasilci iz drugih črnogorskih mest, poročajo tuji mediji. Na pomoč je priskočil tudi kanader iz Hrvaške. Požar je povzročil udarec strele v hribih nad krajem Prčanj v Boki Kotorski, pri njegovem gašenju pa pomaga tudi lokalno prebivalstvo. Zaradi vetra se širi na sosednje kraje. "Pred ognjeno stihijo nam je uspelo obraniti objekte kljub močnemu vetru, kar ni bilo lahko, saj gori borov gozd," so sporočili iz službe za zaščito in reševanje.

Obsežen požar, ki je v sredo popoldne zajel območje pri Crveni plaži med Sutomorom in Barom, je pod nadzorom, pri gašenju pa je bil lažje poškodovan en gasilec. "Zahvaljujoč hitri akciji in solidarnosti je pri gašenju požara sodelovalo več kot 100 gasilcev s 47 vozili. Danes zjutraj je stanje veliko boljše kot sinoči, požar je pod nadzorom, razen v delu, ki zahteva posredovanje in gašenje iz zraka," je dejal namestnik poveljnika Barske službe za zaščito in reševanje Aco Vulević.

V bližini Herceg Novega je požar zajel velik del Kamenarja. Ponoči so se gasilci borili z ognjem po vsej obali. Kritično je tudi v Kotorju, zagorelo je v naselju Dražin vrt, ogenj pa se je nevarno približal hišam. Požari so aktivni še v Kostanjici, Morinju in Bijeli.

Policija je na območju Herceg Novog izsledila 19-letnika, ki naj bi podtaknil najmanj 10 požarov. Sumi se, da je 19-letnik od 24. julija do 8. avgusta letos izvršil omenjena kazniva dejanja tako, da je v delu zaledja Hercegovine, ob regionalnih cestah desetkrat podtaknil požar, sežigal nizko in visoko rastlinje, zaradi česar je nastala večja materialna škoda. Nenehno je povzročal požare v različnih naseljih ob morju. Gorelo je pa tudi na Hrvaškem, v Skradinu v Šibensko-kninski županiji.

