Balkan v primežu vročine, požari uničujejo domove

Vočinski val dosega vrhunec tudi na Balkanu. Temperature na Hrvaškem in v delih BiH se bodo povzpele čez 40 stopinj. Vročinski rekord je včeraj z izmerjeno temperaturo 39,9 stopinj padel tudi v slovaški prestolnici. Zaradi rekordno nizkih gladin rek pa na Madžarskem in v Romuniji svarijo pred energetsko krizo. Še vedno divja tudi več gozdnih požarov. Najhuje je v Albaniji, kjer se z ognjem spopada več kot 700 gasilcev. Grškim gasilcem pa je uspelo obvladati požar, ki je v zadnjih dneh opustošil hribovje zahodno od Aten. Ogenj je povsem uničil domove številim pretresenim prebivalcem priljubljenega obmorskega letovišča.