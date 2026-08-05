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Balkan v primežu vročine, požari uničujejo domove

Atene, 05. 08. 2026 19.57 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Lovro Smrekar
Požari na Balkanu

Vočinski val dosega vrhunec tudi na Balkanu. Temperature na Hrvaškem in v delih BiH se bodo povzpele čez 40 stopinj. Vročinski rekord je včeraj z izmerjeno temperaturo 39,9 stopinj padel tudi v slovaški prestolnici. Zaradi rekordno nizkih gladin rek pa na Madžarskem in v Romuniji svarijo pred energetsko krizo. Še vedno divja tudi več gozdnih požarov. Najhuje je v Albaniji, kjer se z ognjem spopada več kot 700 gasilcev. Grškim gasilcem pa je uspelo obvladati požar, ki je v zadnjih dneh opustošil hribovje zahodno od Aten. Ogenj je povsem uničil domove številim pretresenim prebivalcem priljubljenega obmorskega letovišča.

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