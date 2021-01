Balkanske države preplavile izpovedi igralk o spolnih zlorabah

Žrtev 68-letnega Aleksića, ki so ga oblasti že pred tednom dni prijele in zanj odredile pripor, je bilo več. Radulovićevi se je pri obtožbah pridružilo še najmanj šest njenih igralskih kolegic in nekdanjih učenk Aleksičeve šole igre. Zlorabe naj bi se dogajale med letoma 2008 in 2020, ko so bile nekatere med njimi še mladoletne.

Aleksić je sicer filmski režiser, producent, scenarist, igralec in pedagog, ki je v javnosti užival velik ugled, v njegovi igralski šoli pa se je šolalo več kot 3000 mladih.

Vse igralke so bile po izpovedih deležne velike podpore javnosti, dogajanje pa je kmalu prešlo srbske meje, saj so o podobnih dogodkih začele poročati tudi igralke iz Hrvaške in BiH.