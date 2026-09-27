Balkanski klani v težavah: zaseg luksuza in izročitev 'Smrti', ki je želel nov obraz

Tri dni pred božičem leta 2018 sta dva moška, povezana s Kavaškim klanom, po kosilu zapustila restavracijo v središču avstrijske prestolnice. Ko sta hodila skozi temen prehod, je odjeknilo najmanj deset strelov. Takrat 32-letnega moškega je sedem nabojev zadelo v glavo in zgornji del telesa. Umrl je, njegov mlajši spremljevalec pa je napad preživel. Skoraj osem let pozneje naj bi bil človek, ki ga avstrijski preiskovalci sumijo umora, zdaj v njihovih rokah. Gre za 32-letnega Črnogorca Milija Bajramovića, znanega tudi pod vzdevkom "Smrt". Preiskovalci ga povezujejo s Škaljarskim klanom.

Bajramovića so letos poleti aretirali v italijanskem letovišču Rimini. Po navedbah avstrijskega časnika Kronen Zeitung naj bi se na jadranski obali pripravljal na operacijo obraza, s katero bi spremenil svoj videz in še otežil delo policiji.

V Črni gori je bil zaradi drugega umora že obsojen na 40 let zapora.

Njegovo skrivališče je bilo na prvi pogled videti zapuščeno. Preiskovalcem pa je pozornost vzbudila poraba električne energije.

"Od zunaj je bilo stanovanje videti zapuščeno, pozornost je vzbujala le poraba električne energije. Moškega, ki je deloval kot duh, smo razkrili, ko je za trenutek odgrnil zaveso," je njegovo odkritje opisal eden od policistov, ki so sodelovali pri iskanju.