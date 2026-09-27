Balkanski klani v težavah: zaseg luksuza in izročitev 'Smrti', ki je želel nov obraz

Tri dni pred božičem leta 2018 sta dva moška, povezana s Kavaškim klanom, po kosilu zapustila restavracijo v središču avstrijske prestolnice. Ko sta hodila skozi temen prehod, je odjeknilo najmanj deset strelov. Takrat 32-letnega moškega je sedem nabojev zadelo v glavo in zgornji del telesa. Umrl je, njegov mlajši spremljevalec pa je napad preživel. Skoraj osem let pozneje naj bi bil človek, ki ga avstrijski preiskovalci sumijo umora, zdaj v njihovih rokah. Gre za 32-letnega Črnogorca Milija Bajramovića, znanega tudi pod vzdevkom "Smrt". Preiskovalci ga povezujejo s Škaljarskim klanom.
Bajramovića so letos poleti aretirali v italijanskem letovišču Rimini. Po navedbah avstrijskega časnika Kronen Zeitung naj bi se na jadranski obali pripravljal na operacijo obraza, s katero bi spremenil svoj videz in še otežil delo policiji.
V Črni gori je bil zaradi drugega umora že obsojen na 40 let zapora.
Njegovo skrivališče je bilo na prvi pogled videti zapuščeno. Preiskovalcem pa je pozornost vzbudila poraba električne energije.
"Od zunaj je bilo stanovanje videti zapuščeno, pozornost je vzbujala le poraba električne energije. Moškega, ki je deloval kot duh, smo razkrili, ko je za trenutek odgrnil zaveso," je njegovo odkritje opisal eden od policistov, ki so sodelovali pri iskanju.
Izdal ga je premik zavese
Prav majhna napaka naj bi bila za Bajramovića usodna. Za trenutek je odgrnil zaveso in policistom pokazal obraz, ki ga še ni spremenil z operacijo. Ob aretaciji so pri njem našli denar, potni list in šest mobilnih telefonov.
Po navedbah Kronen Zeitunga ga je Italija zdaj izročila Avstriji, kjer naj bi v priporu čakal na sojenje zaradi dunajskega atentata. Če bo spoznan za krivega, mu grozi dosmrtni zapor.
Avstrijske varnostne oblasti izročitve uradno ne želijo potrditi. Zvezni kriminalistični urad je na vprašanja časnika odgovoril le: "Brez komentarja."
Avstrijski časnik njihovo previdnost povezuje tudi z varnostjo osumljenca. Dolgoletna vojna med klanoma je namreč pokazala, da lahko vpliv kriminalnih združb seže tudi za zaporniške zidove.
Vodja rivalskega klana še vedno na begu
Medtem ko naj bi bil domnevni strelec iz Škaljarskega klana zdaj v Avstriji, Radoje Zvicer, ki ga avstrijski preiskovalci opisujejo kot vodjo rivalskega Kavaškega klana, ostaja na begu.
43-letnika sumijo vpletenosti v obsežno tihotapljenje drog iz Južne Amerike v Evropo. Po navedbah Kronen Zeitunga naj bi samo v Avstriji končalo najmanj 85 kilogramov kokaina.
Zvicer je že več kot tri leta na avstrijskem seznamu najbolj iskanih osumljencev. Zvezni kriminalistični urad za informacije, ki bi pripeljale do njegove aretacije, ponuja 20.000 evrov nagrade.
Iskanje naj bi dodatno oteževalo dejstvo, da uporablja kar 15 različnih lažnih identitet oziroma vzdevkov.
Čeprav ga policiji še ni uspelo prijeti, so zdaj posegli po premoženju, povezanem z njim in njegovo soprogo.
Za 1,5 milijona evrov luksuznih avtomobilov
Med preiskavami več vil in garaž v Švici so zasegli luksuzna vozila v skupni vrednosti približno 1,5 milijona evrov. Preiskovalci sumijo, da so bila financirana z denarjem, pridobljenim s kaznivimi dejanji.
Med zaseženimi vozili posebej izstopa Mercedes G 500 s težkim oklepom, ki je prilagojen za zaščito potnikov pred strelnim orožjem in morebitnimi atentati. Zasegli so tudi močno predelanega Brabusa.
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