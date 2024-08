Nič več preurejanja balkonov na lastno pest, kazni so visoke

V javnosti je doslej zanimanje zbujal predvsem zaradi omejevanja kratkoročnega oddajanja stanovanj. Po novem bodo lastniki potrebovali soglasje 80 odstotkov etažnih lastnikov, vlada pa upa, da bodo s tem povečali fond stanovanj za dolgoročni najem in znižali najemnine. Kazni se gibajo od 2000 do 10.000 evrov.

Močno bodo omejili tudi posege v stavbe. Brez dovoljenja ne bo več mogoče pregraditi, zazidati ali nadkriti balkona, prav tako ne bo dovoljeno montiranje klimatskih naprav in anten na ulično pročelje stavbe, poroča Net.hr. "Ljudje nesramno nadgrajujejo in širijo svoje prostore. Še posebej v najvišjih nadstropjih stanovanjskih stavb mislijo, da jim je dovoljeno vse," je komentiral predsednik Združenja predstavnikov etažnih lastnikov v Zagrebu Zdravko Vladanović.

"To je dobro, saj je zapiranje balkonov oblika nelegalne gradnje. Za to bi potrebovali dovoljenje, ker se povečuje uporabna površina in ker se lahko poslabša statika. Več regulacije je dobrodošle tudi zaradi estetike," meni predsednica Strokovne skupine za poslovanje z nepremičninami pri hrvaški gospodarski zbornici Lana Mihaljinac Knežević.

Kazni za etažne lastnike se bodo gibale od 1000 do 5500 evrov, za pravne osebe, ki bodo dela izvajale, pa od 5500 do kar 10.000 evrov. Enake kazni kot za lastnike so predvidene tudi za odgovorne osebe pravnih oseb. Sredstva se bodo stekala na proračun lokalne skupnosti, kjer se stavba nahaja. Nadzor bodo opravljali komunalni redarji.

Tiste, ki že imajo preurejene balkone ali so na pročelje že montirali klimatske naprave, nima kaj skrbeti, saj zakon ne velja retroaktivno. Iz istega razloga na Hrvaškem zdaj pričakujejo naval na urade za registracije turističnih nastanitev, da bi prehiteli zakon.

Sicer pa zakon etažnim lastnikom tudi nalaga, da morajo letno sprejeti načrt upravljanja s stavbo. V nasprotnem primeru se bodo njihovi prispevki v tako imenovani rezervni sklad povečali za petkrat. Neplačnike je izvršba doslej čakala vsaki dve leti, po novem jih bo na pol leta.