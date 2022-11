Balon ob trku s tlemi izgubil pilota in se s potniki znova dvignil v nebo

Poškodovane osebe so avstrijske oblasti našle na več različnih lokacijah, poroča Euronews. Sonja Kellner iz avstrijskega Rdečega križa je dejala, da sta bila v balonarski nesreči huje poškodovana dva potnika, ki sta z balonom poletela nad avstrijskimi Alpami. S še dvema lažje poškodovanima potnikoma so ju našli pri Unterecku. Pet drugih potnikov, ki so v nesreči prav tako utrpeli lažje poškodbe, pa so našli približno pet kilometrov stran.

Balon na vroči zrak se je sicer sprva v nebo dvignil tako s pilotom kot tudi s kopilotom. Vendar pa je med poletom nad avstrijskimi Alpami trčil v ob tla na vzhodnem robu gorovja, pri čemer je iz košare vrglo štiri osebe, tudi obe, ki sta znali upravljati s plovilom. Balon je nato nekaj metrov vleklo po tleh, nato pa je s preostalimi potniki brez pilota ponovno vzletel.

Pilot, ki je ostal na trdnih tleh, je tako moral osebe v košari preko telefona usmerjati, kako naj zasilno pristanejo. Balon se je tako naposled ustavil v gozdu.

Oba hudo poškodovana potnika so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico.