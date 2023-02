Je ameriška raketa za okoli 400 tisočakov sestrelila amaterski balon za 11 evrov?

Skrivnostni leteči predmet, ki ga je prejšnji teden nad Aljasko sestrelila ameriška vojska zaradi sumljivih kitajskih "vohunskih balonov", je bil morda le napihljiv balon za 11 evrov, ki je pripadal skupini ljubiteljev balonarstva. Balonarski klub namreč trdi, da je v času sestrelitve izginil prav njihov srebrni balon, ki je že večkrat obletel svet.

Skupina balonarjev iz severnega Illinoisa je zaskrbljena, da je bil njihov raziskovalni balon morda eden od neidentificiranih predmetov, ki so jih sestrelila ameriška bojna letala, opremljena z raketami Sidewinder, vrednimi 400.000 dolarjev (374 tisoč evrov). Društvo je za Aviation Week razkrilo, da je eden od njihovih balonov namreč izginil. Smer svojega srebrnega balona so sproti spremljali, zadnji položaj pa so mu določili 10. februarja na višini 11 tisoč metrov nad zahodno obalo Aljaske. Balon K9YO, kot so ga poimenovali, je šestkrat obkrožil svet, preden je njegova sledilna naprava ugasnila.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Prav na ta dan pa so ZDA sporočile, da so nad območjem Aljaske sestrelile skrivnostni predmet. Da je ameriško letalo F-22 morda res sestrelilo amaterski balon, nakazujejo tudi navedbe uradnega Washingtona, da so sestrelili predmet valjaste oblike, letel pa je na isti višini, kot jo navaja društvo.

icon-expand Ostanki kitajskega sestreljenega balona. FOTO: AP

Gre sicer za posebne balone, ki so namenjeni za letenje na velikih višinah, zasnovani pa so za prenašanje izjemno majhnega tovora, saj tehtajo manj kot šest kilogramov. Zanje ne veljajo niti omejitve glede zračnega prostora. Namenjeni so ljubiteljem balonarstva, ki lahko spremljajo njihovo lokacijo. Po nekaterih ocenah tak balon stane od 12 do 180 dolarjev (11 do 168 evrov), v zraku pa lahko ostanejo dalj časa. Največkrat jih uporabljajo za ljubiteljsko spremljanje vremena.