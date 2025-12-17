Naslovnica
Tujina

Balone, ki so iz Belorusije leteli v Litvo, so poslali tihotapci cigaret

Vilna, 17. 12. 2025 10.07 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
D. S.
Litva zaprla letališče in meje zaradi tihotapljenja

Litovske oblasti so zaradi suma tihotapljenja cigaret iz Belorusije z uporabo balonov, opremljenih s sistemom GPS, pridržale 21 domnevnih članov kriminalne združbe. V Litvi so zaradi balonov zaprli mejo in razglasili izredne razmere v državi, naposled pa so ugotovili, da ne gre za hibridno grožnjo, pač pa za tihotapce cigaret.

Litovske oblasti so sporočile, da je sledenje GPS omogočilo spremljanje balonov, na ta način pa so prišli do natančnih koordinat njihovega pristanka v Litvi.

Litva je prejšnji teden zaradi balonov razglasila izredne razmere po vsej državi, potem ko je oktobra zaprla mejo z Belorusijo. Litovski zunanji minister Kstutis Budrys je tedaj za Politico povedal, da baloni v velikosti avtomobila, ki so v zračni prostor države prevažali tihotapljene cigarete, predstavljajo sumljive hibridne dejavnosti, četudi ne gre za varnostno grožnjo.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je prav tako obsodila vdore balonov iz Belorusije in 1. decembra dejala, da je "tak hibridni napad Lukašenkovega režima popolnoma nesprejemljiv".

Cigarete
Cigarete
FOTO: Shutterstock

Po podatkih litovskega notranjega ministrstva je v letu 2025 v litovski zračni prostor vstopilo vsaj 600 balonov in 200 dronov, zaradi česar so v državi prekinili več kot 300 letov, kar je prizadelo 47.000 potnikov in povzročilo približno 60-urno zaprtje letališč.

Litva zaprla letališče in meje zaradi tihotapljenja
Litva zaprla letališče in meje zaradi tihotapljenja
FOTO: Profimedia
cigarete tihotapci litva belorusija

SORODNI ČLANKI

Litva bo zaradi balonov iz Belorusije razglasila izredne razmere

Litva zaradi beloruskih balonov zapira vzhodno mejo

Na letališčih v Litvi znova začasno prekinili lete: prestregli štiri balone

KOMENTARJI7

Bolfenk2
17. 12. 2025 11.17
NATO še balonov ne zna sestreliti. Ampak šli pa se bi vojno proti Rusiji.
Odgovori
0 0
but_the_ppl_are_retarded
17. 12. 2025 11.13
Da niso to ti ruski kinđali pa iskandrji... je mela Urzjula prav.
Odgovori
0 0
TITO50
17. 12. 2025 11.09
Fašistične države okoli Rusije, so že čisto ponorele, drvijo v objem NATO pakta, ki jih bo na koncu ožel kot cunjo.
Odgovori
+2
2 0
Rudar
17. 12. 2025 11.14
Glede držav s fašizmim si malo falil. Te drćave niso nikogar napadle, kar je značilno za fašizem.
Odgovori
0 0
4krogci
17. 12. 2025 10.50
hahah par tihotapcev cigaret (sepravi je v Litvi po temu veliko povpraševanje) a Litva sklica NATO zaradi napadov hahahahahhahahahahahah
Odgovori
+2
3 1
Rudar
17. 12. 2025 11.14
Kaj pa tebi ni jasno?
Odgovori
0 0
bandit1
17. 12. 2025 10.36
Politiki naj prej premislijo preden stegnejo jezik. Pa verjetno ne bo šlo ker je jezik hitrejši od njihove pameti.
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
