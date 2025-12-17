Balone, ki so iz Belorusije leteli v Litvo, so poslali tihotapci cigaret

Litovske oblasti so sporočile, da je sledenje GPS omogočilo spremljanje balonov, na ta način pa so prišli do natančnih koordinat njihovega pristanka v Litvi.

Litva je prejšnji teden zaradi balonov razglasila izredne razmere po vsej državi, potem ko je oktobra zaprla mejo z Belorusijo. Litovski zunanji minister Kstutis Budrys je tedaj za Politico povedal, da baloni v velikosti avtomobila, ki so v zračni prostor države prevažali tihotapljene cigarete, predstavljajo sumljive hibridne dejavnosti, četudi ne gre za varnostno grožnjo.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je prav tako obsodila vdore balonov iz Belorusije in 1. decembra dejala, da je "tak hibridni napad Lukašenkovega režima popolnoma nesprejemljiv".