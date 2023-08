Baltske države se želijo odklopiti od ruskega in beloruskega energetskega omrežja

Estonija, Latvija in Litva želijo svoja elektroenergetska omrežja ločiti od ruskega sistema do februarja 2025, trdijo uradniki. Litovsko ministrstvo za energijo je sporočilo, da so upravljavci omrežij treh držav podpisali sporazum, ki poziva k temu koraku.

Te tri države so se v dogovoru iz leta 2018 ob podpori Poljske in Evropske komisije dogovorile, da bodo nadgradile svojo infrastrukturo in se odklopile od ruskega omrežja, dogovor pa vključuje 1,6 milijarde evrov sredstev EU. Tri nekdanje sovjetske republike so prenehale uvažati električno energijo iz Rusije, vendar so še vedno del skupnega sinhroniziranega električnega omrežja z Rusijo in Belorusijo, znanega kot obročni sistem "BRELL".