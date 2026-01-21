Bančnici ukradli 2,4 milijona evrov, poslovali sta kar 20 let

Policija je v torek aretirala osebni bančnici, osumljeni, da sta banko v Osijeku oškodovali za neverjetnih 2.393.296,50 evra. Gre za 58-letno žensko iz Osijeka in pet let starejšo žensko iz okolice Osijeka, za kateri obstaja utemeljen sum, da sta zlorabili zaupanje in ponaredili uradne ali poslovne listine, poroča Net.hr.

Obtoženi sta, da sta na delovnih mestih osebnih bančnic v banki v Osijeku sami sebi izplačevali sredstva strank. Njuna "operacija" je trajala več kot 20 let, od 28. oktobra 2005 pa vse do 13. marca lani. Da bi prikrili kaznivo dejanje, sta bančnici izdelovali in podpisovali lažne ter ponarejene listine, nato pa jih prikazovali kot prave.

Policija je v torek na podlagi sodnih odredb preiskala njuna domova in druge prostore na njunih naslovih ter jima zasegla računalnik in mobilne telefone.

Obe sta bili v torek zvečer predani pripornemu nadzorniku Policijske uprave Osiješko-baranjske, Županijskemu državnemu tožilstvu v Osijeku pa je bilo posredovano posebno poročilo.