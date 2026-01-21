Naslovnica
Tujina

Bančnici ukradli 2,4 milijona evrov, poslovali sta kar 20 let

Osijek, 21. 01. 2026 11.11 pred 21 minutami 1 min branja 3

Avtor:
Ne.M.
Denar v denarnici

Hrvaška policija je aretirala dve bančnici, ki sta v Osijeku ukradli 2,4 milijona evrov in poslovali kar 20 let. V torek so jima policisti na podlagi sodnih odredb preiskali domove in druge prostore na njunih naslovih ter jima zasegli računalnik in mobilne telefone.

Njuna "operacija" je trajala več kot 20 let.
FOTO: Shutterstock

Policija je v torek aretirala osebni bančnici, osumljeni, da sta banko v Osijeku oškodovali za neverjetnih 2.393.296,50 evra. Gre za 58-letno žensko iz Osijeka in pet let starejšo žensko iz okolice Osijeka, za kateri obstaja utemeljen sum, da sta zlorabili zaupanje in ponaredili uradne ali poslovne listine, poroča Net.hr.

Obtoženi sta, da sta na delovnih mestih osebnih bančnic v banki v Osijeku sami sebi izplačevali sredstva strank. Njuna "operacija" je trajala več kot 20 let, od 28. oktobra 2005 pa vse do 13. marca lani. Da bi prikrili kaznivo dejanje, sta bančnici izdelovali in podpisovali lažne ter ponarejene listine, nato pa jih prikazovali kot prave.

Policija je v torek na podlagi sodnih odredb preiskala njuna domova in druge prostore na njunih naslovih ter jima zasegla računalnik in mobilne telefone.

Obe sta bili v torek zvečer predani pripornemu nadzorniku Policijske uprave Osiješko-baranjske, Županijskemu državnemu tožilstvu v Osijeku pa je bilo posredovano posebno poročilo.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
21. 01. 2026 12.01
A 90 milijard za Zelenega Kermita 2026 in še 90 milijard 2027, nobene policije ne premakne iz stolov?
Odgovori
0 0
komandos
21. 01. 2026 11.53
Koliko tega sranja je pri nas samo da naša sodišča in policija ne znajo raziskat saj tudi ne smejo vlada ne dovoli
Odgovori
+4
4 0
knap11
21. 01. 2026 12.01
kom... verjetno tu misliš, da vse dosedanje vlade, leve in desne niso dovoolile?
Odgovori
0 0
