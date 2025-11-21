Močan potres v Bangladešu zahteval tri življenja

Po navedbah ameriškega geološkega zavoda (USGS) obstaja možnost znatnih žrtev in škode, poroča francoska tiskovna agencija AFP . Za zdaj so pristojne oblasti potrdile tri smrtne žrtve.

Po podatkih bangladeškega meteorološkega urada, ki je sicer zabeležil magnitudo 5,7, je tresenje tal trajalo 26 sekund, žarišče potresa pa je bilo okrožje Madhabdi.

Močno tresenje so čutili tudi v sosednji Indiji in v več kot 325 kilometrov oddaljenem mestu Kolkata.