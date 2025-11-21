Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Močan potres v Bangladešu zahteval tri življenja

Narsingdi, 21. 11. 2025 08.19 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
0

V močnem potresu z magnitudo 5,5, ki je stresel Bangladeš, so umrli najmanj trije ljudje, je sporočilo tamkajšnje zdravstveno ministrstvo. Potres je ob 10.38 po lokalnem času (5.38 po srednjeevropskem času) tla stresel v mestu Narsingdi, le približno 33 kilometrov stran od gosto naseljene prestolnice Daka.

Po navedbah ameriškega geološkega zavoda (USGS) obstaja možnost znatnih žrtev in škode, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Za zdaj so pristojne oblasti potrdile tri smrtne žrtve.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po podatkih bangladeškega meteorološkega urada, ki je sicer zabeležil magnitudo 5,7, je tresenje tal trajalo 26 sekund, žarišče potresa pa je bilo okrožje Madhabdi.

Močno tresenje so čutili tudi v sosednji Indiji in v več kot 325 kilometrov oddaljenem mestu Kolkata.

potres Bangladeš
Naslednji članek

Motor letala se je odlomil še pred vzletom

SORODNI ČLANKI

Na smrt obsodili bivšo premierko Bangladeša Šejk Hasino

EU določila varne države: pospešeno vračanje na Kosovo, v Bangladeš, Indijo, Maroko ...

Nekdanja premierka Bangladeša v središču preiskave umora

Protestniki zavzeli palačo, bangladeška premierka zbežala v tujino

V Bangladešu zaradi protestov policijska ura, po mestih patruljira vojska

Več kot 800.000 ljudi zbežalo z domov, ciklon vse bližje Bangladešu

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363