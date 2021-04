Banki JP Morgan po financiranju neuspešne Superlige nižja ocena trajnosti

Agencija za trajnostni razvoj je po tem, ko je bilo razkrito, da ameriška banka JP Morgan Chase financira neuspeli poskus vzpostavitve evropske Superlige, banki znižala oceno trajnosti. Standard Ethics, ki podjetja ocenjuje na podlagi njihove trajnosti in temelji na bonitetnih agencijah, je kritiziral tako nogometne klube, ki so podprli novo nogometno ligo, kot tudi banko.

"Standard Ethics ocenjuje, da so usmeritve nogometnih klubov, ki sodelujejo pri projektu, in usmeritve ameriške banke v nasprotju z najboljšimi praksami trajnosti, ki jih agencija določa v skladu s smernicami OZN, OECD in Evropske unije in ki upoštevajo tudi interese deležnikov,"so sporočili iz agencije, ki kritizira odločitev nogometnih klubov in banke, da podpre Superligo, poročaThe Guardian. Banki JP Morgan so tako zaradi financiranja Superlige znižali oceno trajnosti z ocene "primerno" na "neskladno".

icon-expand JP Morgan Chase FOTO: AP

Načrt o nastanku Superlige je bil po tajnih pogajanjih med klubi objavljen v nedeljo pozno zvečer. Klubi "ustanovitelji", ki bi bili upravičeni do stalnega mesta v dobičkonosni ligi, so bili italijanski AC Milan, Internazionale Milan in Juventus, španski Atletico de Madrid, Barcelona in Real Madrid ter angleški Arsenal, Chelsea, Liverpool , Manchester City, Manchester United in Tottenham Hotspur. Investicijski bankirji JP Morgan pa naj bi za načrt evropske Superlige namenili 3,25 milijarde evrov, predvsem za plačilo med 200 in 300 milijoni evrov za vsako ekipo. Zagovorniki lige so trdili, da bi nov turnir okrepil nogomet. Oseba, ki pozna ligaške načrte, je po besedah Guardiana dejala, da bi dogovor vključeval financiranje množičnega športa in skupnostne projekte. Banka JP Morgan sicer ni imela nadzora nad strategijo lige. Danes pa je ustanovitelj Superlige, predsednik Juventusa Andrea Agnelli, dejal, da se tekmovanje po umiku več klubov ne more nadaljevati.

Standard Ethics je medtem izpostavil "resne negativne učinke" načrta, ki so ga kritizirali tudi britanski premier Boris Johnson, francoski predsednik Emmanuel Macron in italijanski premier Mario Draghi. Številni kritiki so poudarili premajhno sodelovanje z oboževalci. Vodja banke JP Morgan Jamie Dimon je v svojem letnem pismu delničarjem, objavljenem v začetku tega meseca, zelo na dolgo pisal o pomembnosti "skupnosti" za podjetje. Omenil je celo pomen lokalnih športnih ekip za skupnosti. "Za dobro podjetje je njegov ugled vse," je zapisal Dimon. "Ta ugled si zaslužimo iz dneva v dan z vsako interakcijo s strankami in skupnostmi. Ko slišim za ljudi, ki delajo nekaj narobe, ker bi jim lahko plačali več, mi zavre kri–in nočem, da delajo tukaj."