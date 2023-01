Bankman-Fried si je 'izposodil' 60 milijard evrov: letala, vile in divje zabave

Kot je na sojenju v tem tednu dejal odvetnik kriptoborze FTX Andrew Dietderich, naj bi ob ustanovitvi podjetja Sam Bankman-Fried nekdanjega glavnega tehnološkega direktorja FTX-a in kolega Garyja Wanga prosil, naj poišče način, s katerim bo lahko prek svojega drugega podjetja Alameda Research dostopal do denarja strank na kriptoborzi FTX. Kot naj bi dejal Wang, stranke niso vedele, da lahko Bankman-Fried po želji dostopa do njihovih sredstev.

Wang je povezavo med podjetjema ustvaril s t. i. 'vrati' v kodah na spletnih straneh in med bančnimi računi. Med milijone vrstic s kodami je tako večkrat vnesel eno, ki je omogočila povezavo med FTX-om in Alamedo, s čimer je ustvaril kreditno linijo.

"In vemo, koliko sredstev se je preneslo čeznjo. 65 milijard dolarjev (približno 60 milijard evrov)," je dodal Dietderich. S tem je odvetnik potrdil domneve, da je Bankman-Fried uporabljal vplačila strank podjetja FTX za podporo svojemu drugemu podjetju Alameda Research, piše Insider.

Za nakup letal, luksuznih vil, zabave in politične donacije

Bankman-Fried je nato sredstva prek podjetja Alameda porabil za nakup zasebnih letal, luksuznih vil, prirejanje zabav in donacije političnih kampanj. Financiral je tako demokrate kot republikance, preostali denar pa naj bi porabil za osebna posojila, sponzorstva in razne naložbe. "Zato je nastal primanjkljaj za poplačilo strank in upnikov," je dodal odvetnik.