Bankman-Frieda z Bahamov poslali v ZDA

Nekdanji direktor borze za trgovanje s kripto valutami FTX Samuel Bankman-Fried je danes še uradno pristal na izročitev z Bahamov v ZDA, kjer se bo v New Yorku soočil z obtožbami goljufije.

Devet dni po aretaciji na svojem domu v Nassauu so Bankmana-Frieda privedli pred sodnika, kjer je podpisal soglasje za izročitev ZDA. Zaradi tega so ga lahko že isti dan posadili na letalo proti New Yorku.

30-letnega milijarderja so 12. decembra aretirali v njegovem stanovanju v prestolnici Bahamov na zahtevo ameriških zveznih tožilcev, ki trdijo, da je ogoljufal vlagatelje v FTX in zlorabil sredstva, ki so pripadala strankam FTX, in trgovalne enote Alameda Research.